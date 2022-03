Nika Prevc ne popušča, obeta se dvojno slovensko zmagoslavje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska skakalka Nika Prevc je bila na drugem treningu v Zakopanah edina, ki je preskočila mejo 100 metrov. Obakrat ji je to uspelo. Z naskokom je bila najboljša v obeh serijah. Da je bilo slovensko veselje še toliko večje, je poskrbela Jerneja Repinc Zupančič, ki je imela obakrat drugi dosežek. Pri prvem je za Prevčevo zaostala za 10,2, pri drugem 12 točk.

Dobro je nastopila tudi Taja Bodlaj, ki je imela 7. in 5. rezultat, Lara Logar je bila 16. in 17., Nika Vetrih 19. in 17.

Boji za medalje na mladinskem nordijskem svetovnem prvenstvu v ženski konkurenci bodo potekali v četrtek ob 16. uri.