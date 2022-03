Nika Prevc izvrstna, tlakuje pot proti zlati medalji!

V prvem poskusu treninga je Nika Prevc skočila 100,5 metra, v drugem 102,5 metra, s tem pa napovedala boj za zlato medaljo na mladinskem nordijskem svetovnem prvenstvu. Čez 14 dni bo praznovala šele 17 let in je med najmlajšimi med dekleti, ki jih v sredo čaka preizkušnja za medalje na srednji skakalnici.

Mlada Nika je bila lani že bronasta na ekipni tekmi na mladinskem svetovnem prvenstvu, zdaj pa je na dobri poti, da kot naslednja Slovenka stopi na pot Nike Križnar, ki je bila mladinska svetovna prvakinja leta 2018 v Švici – srebrno posamično medaljo je tisto leto in leto prej osvojila Ema Klinec.

Niki Prevc sta se na prvem uradnem treningu najbolj približali Kanadčanka Alexandria Loutitt in Japonka Nagomi Nakajama, vendar sta imeli občuten zaostanek za najmlajšo od otrok v družini Prevc.

Od preostalih slovenskih skakalk je bila dobro razpoložena še Jerneja Repinc Zupančič, ta je imela tretji in peti dosežek med vsemi. Slovenske barve branijo še Nika Vetrih (8. in 14. mesto), Taja Bodlaj (13. in 15.) in Lara Logar (38. in 30.)

Pred sredino tekmo, ki se bo začela ob 16. uri, bodo skakalke opravile še dva skoka na treningu v sredo.