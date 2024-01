Nika Križnar, kot je še niste videli

Foto: Zlatarna Celje

"Nika Križnar nas navdušuje, ker že pri tako mladih letih strastno sledi svojim ciljem," so pri Zlatarni Celje, kjer so izpostavili njeno vztrajnost in brezmejno strast do dosežkov, zapisali v sporočilu za javnost. "Je ženska, ki tekmuje v športu, kjer so potrebni tako pogum in samozavest kot tudi lahkotnost."

Foto: Zlatarna Celje

Pri Zlatarni Celje so za leto 2024 pripravili vrsto novih srebrnih kolekcij, ki jih bo Križnarjeva dopolnila s svojo mladostno lahkotnostjo in športnim duhom. Prva kolekcija v sodelovanju z Niko, Lencia Wonderland, bo že konec januarja na voljo na spletu in v poslovalnicah Zlatarne Celje.

