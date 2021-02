Nič ne bo s treningom smuka, vreme povzroča težave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Garmisch-Partenkirchnu vreme znova kroji spored tekmovanja za svetovni pokal alpskih smučarjev. Organizatorji so bili zaradi slabih vremenskih pogojev prisiljeni odpovedati današnji prvi uradni trening na progi Kandahar pred sobotnim moškim smukom. Trening bodo skušali izpeljati v četrtek. V petek je na sporedu moški superveleslalom.

Za izvedbo smuka je treba izpeljati vsaj en preizkus smukaške proge. Na startnem seznamu današnjega odpovedanega treninga so bili štirje Slovenci Martin Čater, Miha Hrobat, Boštjan Kline in Nejc Naraločnik, ki bodo nastopili tudi na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju, ki se bo v ponedeljek z žensko alpsko kombinacijo začelo v Cortini d'Ampezzo.

Garmisch-Partenkirchen je konec minulega tedna gostil ženski tekmi svetovnega pokala. Zaradi slabih pogojev jim ni uspelo izpeljati ženskega treninga, zato so organizatorji smuk odpovedali. Namesto tega pa so izpeljali dva superveleslaloma, enega v soboto, drugega v ponedeljek. Na obeh je zmagala Švicarka Lara Gut-Behrami. Edina Slovenka ob odsotnosti poškodovane Ilke Štuhec Maruša Ferk je na obeh tekmah osvojila točke s 25. in 20. mestom.