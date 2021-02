Hud udarec: Sofia Goggia tik pred vrhuncem končala sezono

Nesreča se je zgodila v najbolj neprimernem trenutku, tik pred svetovnim prvenstvom v Cortini d'Ampezzo, kjer je imela 28-letna Sofia Goggia visoke cilje. Štiri smukaške zmage v letošnji sezoni so bile vsekakor dober temelj za samozavest pred prvenstvom.

V letošnji statistiki ima že štiri smukaške zmage. Foto: Guliverimage/Getty Images

Nesrečno Italijanko so po včerajšnjem padcu v Garmisch-Partenkirchnu, kjer so zaradi megle tekmo prestavili na današnje dopoldne, s helikopterjem nemudoma prepeljali k specialistom v Milano. Ugotovili so, da gre za hujšo poškodbo kolena.

Aktualna olimpijska prvakinja v smuku si je zlomila lateralno tibialno ploščo desnega kolenskega sklepa, kar po poročanju italijanskih medijev zahteva daljše mirovanje, ne pa operacije, a pomeni, da je sezona zanjo že končana. To je še ena poškodba v nizu mnogih, ki so v preteklosti že prekinile kariero brezkompromisne smučarke iz Bergama, nikoli pa povsem ustavile.

UPDATE: Investigations with the Fisi medical committee revealed a compound fracture of the lateral tibial plateau of the right knee.

This means that the season is over for @goggiasofia

😥 #fisalpine