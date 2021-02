Nežna in osredotočena bo morala biti

Brez zadržkov lahko rečemo, da je Anamarija Lampič ena od glavnih favoritinj za medaljo na svetovnem prvenstvu v šprintu. To kažejo tudi njeni rezultati, potem ko je letos v posamični preizkušnji štirikrat stala na stopničkah in je že tudi zmagovalka v skupnem seštevku šprinta za svetovni pokal. Za zdaj ima v načrtu, da bo tekmovala le v posamičnem in ekipnem šprintu. Veliko bo odvisno tudi od razmer na prizorišču. Zaveda se, da na svetovnih prvenstvih štejejo le medalje.

Zaradi visokih temperatur so četrtkov šprint prestavili na dopoldansko uro Četrtkove sprinterske tekme, na katerih bosta Slovenki Anamarija Lampič in Eva Urevc lovili kolajno, se bodo začele zjutraj. Kvalifikacije sprinta bodo že ob 9. uri, finalne tekme pa se bo začel ob 11.30, so danes potrdili organizatorji.

"V teh pogojih moraš biti nežen s snegom, biti osredotočen na svoj korak." Foto: Guliverimage

Želi si ostati mirna, sploh na tekmi

"Obremenjevala se ne bom, če je ne bom dobila. Seveda, želja je in naredila bom vse, da pridem vsaj v finale, če ne na stopničke. Vem, česa sem sposobna in kaj mi je letos že vse uspelo. Predvsem moram ostati mirna na tekmi. V teh pogojih moraš biti nežen s snegom, biti osredotočen na svoj korak, ne delati na moč in na vso silo divjati po progi," je uvodoma povedala vedno nasmejana Lampičeva.

Veliko bo odvisno od priprave smuči. Foto: Sportida

Veliko bo odvisno od smuči: Brez tega se mi zdi, da si "pogorel"

Trenutne razmere (visoke temperature in moker sneg, op. p.) so ji vse prej kot pisane na kožo. Kot sama pravi, spada med večje tekmovalke in ji mehak sneg ne ustreza. "Raje imam trdo podlago, ne tako mehko. V prosti tehniki mi je zaradi tega še toliko težje, v klasični tehniki je vse mogoče, ker je veliko odvisno tudi od oprijema. Zdi se mi, da bo eden od glavnih dejavnikov na tem svetovnem prvenstvu maže in smuči. Zdi se mi, da si brez tega 'pogorel'."

V Oberstdorfu veljajo stroga pravila glede koronavirusa in pogosto se morajo testirati. Foto: Instagram

Skozi vso sezono je poudarjala, da formo tempira za svetovno prvenstvo. Forma je prava, presenetila jo je temperaturna razlika, saj je še pred kratkim v Planici trenirala ob zelo nizkih temperaturah. "To se mi pozna tudi na telesu. Malo te 'pobere' od sonca in bolj si utrujen. To je že kar tista spomladanska utrujenost. Jaz upam, da se bom v tem tednu zbrala, odmislila te temperature in se osredotočila na šprint in ekipni šprint."

Pričakuje zelo tesne dvoboje

Če ji visoke temperature niso pisane na kožo, ji zagotovo bolj ustreza konfiguracija proge. Lani je bila na tekmi svetovnega pokala v Oberstdorfu druga. Proga je ista kot lani, organizatorji so jo sicer nekoliko skrajšali, a Lampičeva pravi, da zaradi tega ne bo nič lažje.

"Mislim, da bo zelo zanimivo in da bomo tekmovalke zelo skupaj. Tudi nazadnje na pregledni tekmi sem videla, da smo bile tekmovalke do zadnje ravnine povsem skupaj. Mislim, da se bo veliko dogajalo na ravninskem delu, kjer je zelo dolga ravnina za v cilj. Tam lahko veliko dobiš, lahko pa veliko izgubiš. Težko bo, ampak za vse enako."

Anamarija proti stopničkam ne pogleduje samo v posamičnem šprintu, ampak tudi v ekipnem šprintu, kjer bosta tekmovali skupaj z Evo Urevc. V letošnji sezoni sta naši vrhunski tekačici zasedli tretje in prvo mesto. "Ne bo odvisno samo od naju, ampak veliko tudi od kakovosti smuči in servisa. Vem, da se naš servis v zadnjem tednu zelo trudi in da morajo opraviti veliko testiranj. Takšnega snega namreč letos še ni bilo."

Anamarija Lampič in Eva Urevc visoko merita tudi v ekipnem šprintu. Foto: Guliverimage

Mali kristalni globus ji pomeni več kot medalja na svetovnem prvenstvu

V torek je postalo jasno, da je Lampičeva letos dobitnica malega kristalnega globusa v skupnem seštevku svetovnega pokala v šprintu. In če verjamete ali ne ji ta kristalni globus pomenil več kot medalja na svetovnem prvenstvu.

"Tekem je bilo dovolj, vsi so imeli priložnosti priti, jaz pa sem to najbolje izkoristila. Ta mali kristalni globus mi pomeni več kot medalja na svetovnem prvenstvu. Za globus se moraš boriti vse leto in moraš imeti dobre rezultate. Svetovno prvenstvo je ena tekma v sezoni, kjer moraš biti osredotočen in mora biti tvoj dan. Bomo videli, kako bo."