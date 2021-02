Anamarija Lampič pred SP v skrbeh: Zdi se mi, da je to šok za vse

Vse oči bodo uprte v Anamarijo Lampič, ki na svetovno prvenstvo v Oberstdorf odhaja kot trenutno najboljša šprinterka letošnje sezone. Lampičeva je letos v posamični konkurenci štirikrat stala na stopničkah in je ena od glavnih favoritinj za medaljo v šprintu. Ta bo tokrat v klasični tehniki, ki je njej še bolj pisan na kožo.

"Morda se čudno sliši, ampak vso zimo nisem imela tako pekočih pljuč, kot jih imam tukaj." Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Očitno pa bodo to prvenstvo krojile visoke temperature in mehek sneg. Lampičeva je povedala, da so razmere povsem drugačne kot pred mesecem, ko je bila na pripravah. Sneg je južni, vdira se," pove Lampičeva, ki pred svetovnim prvenstvom ne čuti nobenega pritiska glede na to, da spada med glavne favoritinje za zmago.

"Tekma kot tekma. Seveda, to je svetovno prvenstvo. Vem, da sem skozi sezono že veliko naredila. Morda sem že osvojila mali kristalni globus glede na to, kako kaže z nadaljevanjem sezone. Pravzaprav se ne obremenjujem. Še najbolj me moti zrak. Zdi se mi, da je to šok za vse. Še prejšnji teden smo bili v Planici na minus deset stopinj Celzija, zdaj pa smo tukaj na plus 15 stopinj Celzija ali še več," je povedala 25-letna tekačica iz Valburge.

Tako hudo ji še ni bilo

V soboto je Anamarija odtekla trening tekmo, po kateri še danes čuti posledice. "Moram povedati, da je zrak tako suh, da še zdaj čutim posledice od sobotne tekme. Tega me je najbolj strah. Morda se čudno sliši, ampak vso zimo nisem imela tako pekočih pljuč, kot jih imam tukaj. Zdi se mi, da to največji šok in udarec za vse," je še dejala naša najboljša tekačica na smučeh, ki odkrito napada medaljo.

Eva Urevc velja za eno od najbolje pripravljenih tekmovalk. Foto: Guliverimage

Eva Urevc meni, da je dobro pripravljena

Zadnjo medaljo na svetovnem prvenstvu sta pred dvema letoma v ekipnem šprintu osvojili danes športno upokojena Katja Višnar in Anamarija Lampič. V Seefeldu sta bili v ekipni tekmi drugi. Tudi letos imamo v tej disciplini zelo močno ekipo. Anamarija Lampič in Eva Urevc sta letos v tej disciplini na tekmi svetovnega pokala dvakrat stali na stopničkah. V Dresdnu sta bili tretji, v švedskem Ulricehamnu pa sta naši tekmovalki pokorili vso konkurenco.

Eva Urevc upa, da je na svetovno prvenstvo prišla dobro pripravljena. "Nisem si ustvarjala nobenih pritiskov. Če je prava forma, se to potem pokaže tudi na tekmi. Jaz mislim, da sem dobro pripravljena," je na kratko povedala Urevčeva, ki v tekaški karavani velja za eno od najbolje pripravljenih tekmovalk.

Poleg Anamarije Lampič in Eve Urevc bo na svetovnem prvenstvu tekmovala še Anja Mandeljc, ki bo šla na svetovno prvenstvo predvsem nabirat izkušnje. V moški ekipi bodo slovenske barve branili Janez Lampič, Vili in Benjamin Črv.

Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Nejc Brodar, prvi trener slovenske reprezentance, si želi, da bi bili dnevi pred prvenstvom čim bolj sproščeni in prilagojeni vsakemu tekmovalcu posebej. "Zdaj je čas, da se glave umirijo. Zdaj samo še čakamo na začetek. Za nas to pomeni klasični šprint, ki je za tekaški del eden od vrhuncev prvenstva."

V teh nenavadnih vremenskih razmerah bodo imeli pomembno delo tudi slovenski serviserji. "Te tri dni mora servis izkoristiti za pripravo smuči, tekmovalci pa morajo najti svoj notranji mir, ki jim bo koristil na tekmovanju. Torej, da bodo lahko dosegli svoje najboljše rezultate," je še povedal Brodar.