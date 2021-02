Sprejem za Urevčevo, ki si želi še posamične zmage

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Smučarski tekačici Evi Urevc so štiri dni po zmagi na svetovnem pokalu v Ulricehamnu na Švedskem, ki jo je na ekipni tekmi slavila z Anamarijo Lampič, v njenem klubu Gorje ob stoletnici delovanja pripravili prav poseben sprejem. Kot običajno v teh časih pandemije novega koronavirusa je potekal prek interneta.

Sprejem so začeli videom o klubu, ki je začel delovati leta 1921, "Kdor ne laufa ni Gorjanc", sledile so predstavitve članov kluba, ki si pravijo Gorjanski svizci, ter tudi Eve Urevc. Na pot smučarskega teka je stopila pri devetih letih in bila nekaj časa biatlonka pa tudi veslačica, vmes pa je sodelovala tudi na atletskih tekmovanjih.

"Spomnim se zelo dobro teka trojk in meta žogic na šolskih tekmah ... Potem me je iz veslanja ves čas nekako vleklo nazaj v smučarski tek. Ta je sedaj moja služba, včasih je bolj naporno, včasih manj. A ko ti gre res uživaš v tem," je povedala Urevčeva.

Uspešno uresničili načrt

Klub ji je podaril 2000 evrov za slavje na ekipni sprinterski tekmi, prvi v tej disciplini za Slovenijo, s katero sta nadgradili tretje mesto, ki sta ga z Lampičevo osvojili decembra lani v Dresdnu.

"Načrt je bil, da sva ves čas v stiku s tekmicami in če bo temu tako, sem vedela, da bo Lampičeva na koncu uspešna. In tako je tudi bilo," je kratko tekmo strnila Urevčeva. V reprezentanco se je v tej zimi vrnila po letu premora zaradi poškodbe križne vezi, po dosežkih v tej sezoni pa se je skupaj z Lampičevo uvrstila v krog favoritinj na svetovnem prvenstvu v Oberstdorfu.

Želi si zmage na posamični tekmi. Foto: Guliverimage

Želi si posamične zmage

Tam bo med 23. februarjem in 7. marcem Lampičeva na ekipni tekmi branila srebro iz SP v Seefeldu, kjer je bila na zmagovalnem odru skupaj z lani tekmovalno upokojeno Katjo Višnar. Eden od pomembnih ciljev Urevčeve pa bo tudi SP v nordijskem smučanju v Planici leta 2023.

"Moja želja je, da bi čim prej zmagala tudi na posamični tekmi. Saj je ekipno tudi zelo dobro to storiti, ampak tek je le posamični šport in tako gotovo vsak stremi za tem, da je sam prvi. V klasični tehniki sem se zelo izboljšala in ne dvomim, da bi lahko na letošnjem SP dosegla dober izid. Še pred domačin SP 2023 pa bo na olimpijskih igrah v Pekingu sprint v prosti tehniki," je omenila Urevčeva.