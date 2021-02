Na soncu jim je termometer v ponedeljek pokazal kar 32 stopinj Celzija

V Oberstdorfu, kjer se bo ta teden začelo nordijsko svetovno prvenstvo, vladajo izredne razmere. To občutijo predvsem tekači na smučeh. Po besedah Nejca Brodarja so v ponedeljek na soncu namerili neverjetnih 32 stopinj Celzija.

Oberstdorf v teh dneh. Foto: Guliverimage

Slovenska tekaška reprezentanca je že v Oberstdorfu, kjer se ta teden začne nordijsko svetovno prvenstvo. Nejc Brodar, glavni trener slovenske tekaške reprezentance, je na novinarski konferenci povedal, da je prvi vtis s prizorišča zelo dober, želeli pa bi si nekoliko nižjih temperatur.

Prvi mož slovenske tekaške stroke ob vsem tem poudarja, da je pomembno, da so zadnji dnevi sproščeni in prilagojeni vsakemu tekmovalcu posebej. "Zdaj je čas, da se glave umirijo."

Zaupa slovenskemu servisu

Prihodnji dnevi pa ne bodo sproščeni za slovenske serviserje, ki so se v tej sezoni že ničkolikokrat izkazali. Temperature v Oberstdorfu se nenavadno visoke, zato bo na tekmovanjih veliko odvisno, kako dobro bodo pripravljene smuči.

Brodar slovenski servisni ekipi povsem zaupa in verjame, da se ne bodo prvič spoprijeli s takšnimi razmerami. Sam stanje na progi ocenjuje kot slabo, a verjame, da bo nemški organizator znal pravi čas reagirati in progo pripravil tako, kot je treba.

Nejc Brodar upa, da bodo progo solili ... Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Snega je sicer dovolj, vendar po dvanajsti uri … Ko smo bili nazadnje na progi okrog 14. ure, se nam je vdiralo do gležnjev, če ne še globlje. Jaz upam, da bo organizator progo solil. Če tega ne bo naredil ob tem toplem vremenu, bo to podobno smučarskemu krosu. Pri spustih si moral zelo paziti, kam se postaviti in kako se postaviti, da nisi prišel v mehki sneg. Verjamem, da ima organizator dovolj izkušenj, da bo progo pripravil tako, kot je treba," je povedal Brodar in razkril, da jim je v ponedeljek popoldne termometer na soncu pokazal 32 stopinj Celzija.

"Mislim, da trenutno ni snežne podlage, ki bi zdržala tako močno sonce. Vsaj šprinterska proga je v 95 odstotkih na soncu. Mislim, da bo imel več dela organizator kot pa naš servis. Torej, da bodo progo solili in s tem vsem tekmovalcem omogočili enakovredne dvoboje."

"Verjamem pa, da tako, kot smo bili celo sezono, ne bomo več razočarani." Foto: Sportida

Brodar verjame, da ne bodo razočarani

Slovenska športna javnost predvsem od Anamarije Lampič pričakuje boje za najvišja mesta. Lampičeva je že dejala, da ne čuti nobenega pritiska, saj je v tej sezoni že veliko dosegla. Podobnega mnenja je tudi prvi slovenski trener. Ta meni, da naši tekmovalci s svojimi izkušnjami znajo prenesti tovrstne pritiske.

"Pomembno je, da tekmovalci v zadnjih treh, štirih dneh pred tekmo najdejo svoj notranji mir. Morajo biti čim bolj sproščeni, naša naloga pa je, da jim vse skupaj čim bolj olajšamo. Jaz ne bi želel delati nobenih pritiskov. Vem, česa smo zmožni, ampak tekma svetovnega prvenstva je specifična in naj potem rezultati kažejo sami zase. Verjamem pa, da tako, kot smo bili celo sezono, ne bomo več razočarani."

Takole so se nekateri v ponedeljek sprehajali po Oberstdorfu