Petek,
30. 1. 2026,
8.15

Neža Žerjav

Petek, 30. 1. 2026, 8.15

37 minut

Neža Žerjav

Neža Žerjav | Neža Žerjav | Foto Jure Makovec/STA

Neža Žerjav

Foto: Jure Makovec/STA

- rojena: 9. avgusta 1999
- klub: Rateče - Planica
- trener reprezentance: Ola Vigen Hattestad
- discipline na OI: posamično, ekipno

Največji uspehi:

- OI:
53. mesto: Peking 2022, 30 km prosto
55. mesto: Peking 2022, 15 km skiatlon
71. mesto: Peking 2022, 10 km klasično

- SP:
11. mesto: Planica 2023, štafeta 4 x 5 km
42. mesto: Planica 2023, 30 km klasično
43. mesto: Planica 2023, 15 km skiatlon
49. mesto: Planica 2023, 10 km prosto

- svetovni pokal:
43. mesto: Davos 2022, 20 km prosto
53. mesto: Dobbiaco 2023, 10 km prosto

- evropski pokal/pokal Fesa:
25. mesto: Falcade 2025, 15 km klasično
26. mesto: Falcade 2025, 10 km prosto
27. mesto: Planica 2025, 10 km prosto
27. mesto: Falcade 2025, sprint klasičnođ
29. mesto: Planica 2025, 10 km klasično
31. mesto: Gressoney-Saint-Jean 2026, 10 km klasično
33. mesto: Oberwiesenthal 2025, 20 km klasično
35. mesto: Seefeld 2025, 20 km prosto
35. mesto: Planica 2025, 10 km prosto

- izid sezone: 31. mesto, Gressoney-Saint-Jean 2025 (evropski pokal FESA), 10 km klasično
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: Olimpijske igre Peking 2022
- zadnja knjiga ali film: knjiga V zanosu in obupu
- hobiji: študij, branje, pisanje

Vir: STA
