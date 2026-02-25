Poklicni gasilci v stavko, če do srede ne bo podpisa kolektivne pogodbe

V Sindikatu poklicnega gasilstva Slovenije napovedujejo stavko, če do srede ne bodo podpisali kolektivne pogodbe. O pogajanjih in potezah vladne pogajalske skupine bodo v četrtek obvestili predsednika vlade Roberta Goloba in ga pozvali, naj se z njimi sestane najkasneje do prihodnje srede. Stavko bodo ob nepodpisu napovedali naslednji četrtek.

Generalni sekretar Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije David Švarc je po današnji izredni seji predsedstva sindikata dejal, da je ogorčenje nad vladno pogajalsko skupino znotraj sindikata veliko, zato so sprejeli jasne sklepe.

Goloba bodo obvestili, da vladna pogajalska skupina, ki se je z njimi pogajala štiri leta, očitno ni imela mandata za pogajanje, "je pa dajala tak vtis in se nam tako tudi predstavljala". Zato bodo premierja pozvali, da se sestane z njimi in da pride do dogovora o sklenitvi normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva.

Novinarska konferenca Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije (SPGS) po izredni seji predsedstva sindikata. Generalni sekretar SPGS David Švarc (na levi). Foto: Kaja Skrbinšek/STA

Njihova zahteva je jasna

"Če do tega ne pride, bomo za naslednji četrtek sklicali ponovno izredno sejo predsedstva Sindikata poklicnega gasilstva Slovenije, kjer se bomo preoblikovali v stavkovni odbor in sprejeli stavkovne zahteve," je povedal na današnji novinarski konferenci. Stavka se bo predvidoma začela 17. ali 18. marca in bo trajala do zaključka mandata, njihova zahteva pa je jasna – sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za dejavnost poklicnega gasilstva, kar je bila tudi zaveza vlade, je poudaril Švarc.

V sindikatu upajo, da do srečanja z Golobom pride

Predsednik sindikata Aleš Sintič je povedal, da so na pogajanjih vse člene kolektivne pogodbe uskladili že septembra, do danes pa je niso podpisali, kar je po njegovih besedah neresno in nespoštljivo do poklicnih gasilcev.

Aleš Sintič Foto: Kaja Skrbinšek/STA

V sindikatu upajo, da do srečanja z Golobom pride in da je obveščen o potezah vladne pogajalske skupine, ki "se zdaj s slovenskimi poklicnimi gasilci igra in v zadnjih tednih skuša zaključiti situacijo na način, da do sprejema te kolektivne pogodbe v bistvu sploh ne pride".

Vsa nujna gasilsko-reševalna dela, ki jih morajo izvajati, bodo izvajali

Kot je za STA pojasnil Švarc, imajo gasilci pravico do stavke, so pa pri njeni izvedbi omejeni. Na kakšen način bodo aktivnosti potekale, bodo odločali prihodnji teden, če bo sprejeta odločitev, da v stavko gredo. Vsa nujna gasilsko-reševalna dela, ki jih morajo izvajati, bodo vsekakor izvajali, je poudaril. Ob tem pa je spomnil, da to ne bi bila prva stavka gasilcev, dvodnevno opozorilno stavko so denimo izvedli tudi v letu 2021.