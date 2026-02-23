Na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini se je spisala zgodovinska zgodba. Zanjo je poskrbel norveški tekač na smučeh Johannes Hosflot Klaebo, potem ko je osvojil zlato medaljo v vseh šestih disciplinah. S skupno enajstimi zlatimi olimpijskimi medaljami je postal najuspešnejši športnik v zimskih športih. Zanimiva je tudi njegova življenjska zgodba.

Nihče pred njim še ni pometel z vso konkurenco v vseh tekaških disciplinah na enih olimpijskih igrah. Foto: Guliverimage

Johannes Hosflot Klaebo je v soboto dobil še šesto zlato medaljo na teh igrah, potem ko je zmagal v kraljevski 50-kilometrski preizkušnji. S tem je 29-letni Norvežan postavil nov mejnik. Presegel je dosežek ameriškega hitrostnega drsalca Erica Heidna, ki je leta 1980 v Lake Placidu osvojil pet zlatih medalj na enih igrah. Nihče pred njim še ni pometel z vso konkurenco v vseh tekaških disciplinah na enih olimpijskih igrah, česar si v tako garaškem športu nihče ni upal napovedovati. Po številu olimpijskih zlatih medalj je pred njim le še nekdanji plavalec Michael Phelps, ki jih ima v svoji vitrini neverjetnih 23.

"Bil je povsem povprečen"

Bil je med manjšimi v razredu in na njegovi športni poti je bilo veliko porazov. Po tekmah je besno hodil v gozd in imel pet minut, da je iz sebe spravil jezo. Da, to je zgodba superiornega Norvežana, ki je postal najuspešnejši tekač na smučeh vseh časov.

Ko se je kot 14-letnik resneje lotil teka na smučeh, nihče ni niti slutil, kam ga bo odpeljala pot. Njegov takratni trener Rune Sandoy se še danes spominja, da pri tistih letih ni bilo nobenega znaka, da bo postal tako dober. "Bil je povsem povprečen v skupini," je povedal za New York Times.

To potrjuje tudi številke: kot 15-letnik je bil 18. od 25 v šprintu na 60 metrov, 20. v dvigih na drogu in 24. v tekih v klanec. Fizično je zaostajal za vrstniki, ker preprosto ni imel moči. A Klaebo je imel v tistem času nekaj drugega. Imel je neizmerno željo po uspehu.

Preboj ni prišel čez noč

Pri 15 je dedku Kareju zaupal, da želi postati najboljši tekač na svetu. In od takrat sta vsak dan sestavljala program. Tudi njegova družina je športna. Mama Elisabeth je bila smučarka, dedek pa je bil njen trener. "Vedeli smo, da bo zrasel in dobil mišice. Zato smo takrat ogromno delali na tehniki," je povedala njegova mama.

Njegov preboj ni prišel čez noč, pravzaprav je prišel šele pri 17 letih. Leto pozneje je začel opozarjati na domačih tekmah, pri 20 pa je že dominiral. Leta 2017 je slavil prvo zmago v svetovnem pokalu, leto pozneje je postal olimpijski prvak. Danes ima več kot sto zmag v svetovnem pokalu, 13 olimpijskih medalj, od tega kar enajst zlatih.

V teku v klanec mu ni para. Foto: Guliverimage

Zelo zanimiv je njegov značilni korak v klanec, ko ponavadi na tekmi naredi odločilno razliko, s tem pa spravlja v obup svoje nasprotnike. A zanimivo je, kako je danes 29-letni Norvežan prišel do tega revolucionarnega koraka. "Prvič se je zgodilo, ker ni imel dovolj voska na smučeh. Drselo mu je. In takrat je ugotovil, da če steče, lahko to nadoknadi razliko," je razlagal dedek Kare.

Pred lanskim domačim svetovnim prvenstvom se je več kot za leto dni izogibal stikom. Foto: Reuters

Visoka cena, ki jo plačuje zaradi uspehov

Za njegovimi uspehi se skriva veliko treninga in odrekanja. Klaebo je šel v svojih pripravah tako daleč, da se je skoraj povsem izoliral, zelo omejil druženje in skoraj ni hodil na večerje. Vse s ciljem, da ne zboli. Priznal je, da bi včasih raje izbral šport, kjer prehlad ne bi tako vplival na rezultat tekme. Njegova nečaka sta ga nekoč celo vprašala, ali je še vedno njun stric, potem ko sta ga tako malo videla. Priznal je, da se ga je to dotaknilo.

Johannes Hosflot Klaebo torej ni bil čudežni otrok in ni bil rojen tekmovalec. Bil je povprečen fant, ki si je upal sanjati več kot drugi, a za te sanje plačuje tudi visoko ceno.

