Nesrečnemu Švicarju padec ni vzel poguma

"Padec mi ni vzel poguma, glede na okoliščine so moji občutki odlični. Zdravniki so presenečeni in zadovoljni, kako napredujem, toda še so težave, potreben bo čas, da se bom popolnoma pozdravil in da se bom vrnil na smučišča. Moram pa priznati, da sem imel pri padcu tudi nekaj sreče, poškodbe bi lahko bile še bolj hude," je v pogovoru za švicarsko televizijo dejal 30-letni smučar, ki si je ob padcu zlomil nekaj reber, poškodoval pljuča in kolk. Na intenzivni negi bolnišnice v Luzernu je preživel skoraj teden, zdaj pa opravlja rehabilitacijo.

"To ni moja prva težja poškodba. Navajen sem se vračati, verjamem, da mi bo to uspelo tudi tokrat," je še dodal brat bolj uspešnih deklet, nekdanje olimpijske prvakinje v smuku Dominique, in aktualne olimpijske prvakinje v kombinaciji Michelle.