Neporavnani računi Žana Kranjca

"Od štirih tekmovalcev sem prav jaz potegnil najkrajši konec," je ob slovesu od Kranjske Gore, kjer se je ob prvem valu epidemije novega koronavirusa pred sedmimi meseci predčasno končala sezona, dejal Žan Kranjec. Dejstvo, da sezone ni kronal s prvo kolajno ali nemara celo malim kristalnim globusom, ga je podžgalo že v poletnih pripravah. Prvi obrok neporavnanih računov pa bo skušal najboljši slovenski alpski smučar zadnjih sezon poravnati že ob prvi priložnosti, torej na nedeljskem ledeniškem veleslalomu na Rettenbachu nad Söldnom. Tam je bil v zadnjih dveh izvedbah četrti in tretji, to pa so tudi uvrstitve, ki sicer še zdaleč niso samoumevne, a mu glede na tradicionalno dobro pripravljenost in nesporno znanje tudi pripadajo.

Vloge enega od favoritov se 27-letni Bukovčan zaveda, čeprav ga ta ne obremenjuje. Sledi namreč svoji tekmovalni miselnosti, v kateri je rezultat vedno le posledica izvedbe in ne zakoreninjen cilj. Ni pa skrivnost, da je ob vseh izstreljenih nabojih vnovičen skok na stopničke povsem realen. "Prva tekme je vedno manjša uganka, a dvomim, da so se razmerja moči v preteklih mesecih kaj bistveno spremenila," razmišlja Kranjec, prepričan o tem, da je kljub drugačnemu obdobju med dvema sezonama storil korak naprej. Tako na fizični kot smučarski ravni, čeprav je jasno, da so na tej razvojni stopnji napredki precej manj izraziti kot v letih prebijanja.

Zadnje treninge je s trenerjem Klemnom Bergantom, reprezentančnim sotekmovalcem Štefanom Hadalinom in povratnikom v smučarsko delavnico Matjažem Požarjem, ki je po zdravstvenih težavah Lojzeta Debelaka vnovič prevzel vlogo serviserja, opravil v Schnalstalu in Söldnu. Ključni izziv je bil priklic tekmovalne nabrušenosti s poudarkom na določnosti že vse od skoka iz štartne hišice. "Vsako vožnjo sem poskušal odpeljati na čim višji ravni. Iskal sem dobre občutke, predvsem pa poskušal v vsaki vožnji pokazati maksimum," pripoveduje "Kranjo".

V soboto bo nastopil s šartno številko 6. Foto: Sportida Na zadnjih štirinajstih veleslalomih svetovnega pokala se Žan le enkrat ni uvrstil med najboljšo deseterico. To je bilo prav na zadnjem veleslalomu pretekle sezone v Hiterstodru, ko je po trinajstem mestu slekel rdečo majico vodilnega veleslalomista in pred odpovedjo zadnjih dveh preizkušenj zdrsnil na nehvaležno četrto mesto. Od prve kolajne v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala so ga ločile pičle štiri točke. To je po eni strani dokaz njegove kakovosti, po drugi strani pa tudi ostrosti konkurence, ki hitro kaznuje zdrse.

"Imel sem dovolj časa, da 'predelam' lansko sezono. To je zdaj zaprto poglavje. Sem še bolj samozavesten kot lani. Sem blizu. Imam možnosti za najvišja mesta, morda celo za globus. Tudi motiv je velik," proti štartu nove sezone, katere vrhunec bo februarsko svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo, pogleduje Kranjec in dodaja: "Osnovni cilj je, da vsako vožnjo odpeljem po svojih najboljših zmožnostih. V tem primeru bom zanesljivo konkurenčen, končni rezultat pa seveda ni odvisen le od mene."