Nemci za zlato izkoristili diskvalifikacijo Norvežana

Nemški nordijski kombinatorci so na ekipni tekmi osvojili zlato kolajno. Čeprav niso bili prvi favoriti, so izkoristili diskvalifikacijo Norvežana Joergena Graabaka na skakalnici in v teku nato prehiteli Avstrijce. Ti so bili na koncu drugi, na tretje pa so s petega po skokih napredovali Norvežani. Slovenci v ekipni preizkušnji niso nastopili.

Domači tekmovalci so bili prepričljivi na skakalnici, toda po polovici tekmovanja je prišla vest, da so zaradi neustrezne opreme diskvalificirali Joergena Graabaka, tako da so padli na peto mesto, njihov zaostanek slabih dveh minut pa je pomenil, da ne bodo mogli ubraniti zlate kolajne, ki so jo osvojili na zadnjih treh prvenstvih.

Pred njimi so bili še Japonci in Finci, ki so se jim nato gostitelji v teku na 4 x 5 kilometrov bližali, najboljši kombinatorec zadnjega desetletja Jarl Magnus Riiber pa je postavil piko na i ter svoji ekipi zagotovil bronasto kolajno.

Več pa ni mogel, Avstrijci in Nemci so bili predaleč, med seboj so obračunali za zmago. Nemci so imeli med tekom nekaj smole, Johannes Rydzek je padel in omogočil, da si je Avstrija priborila nekaj prednosti, ki pa sta jo Julian Schmid in Vinzenz Geiger izničila, slednji se je na zadnjem vzponu otresel Fabia Obermayrja in na cilj prišel z zanesljivo prednostjo.

Poleg Rydzeka, Schmidta in Geigerja je v nemški ekipi nastopil še Wendelin Thannheimer, medtem ko so bili v avstrijski vrsti poleg Obermayrja še Johannes Lamparter, Franz-Josef Rehrl in Martin Fritz.

Nordijsko SP, Trondheim, kombinacija, štafeta (m):



1. Nemčija 50:27,7

(Jodannes Rydzek, Wendelin Thannhaimer, Julian Schmid, Vinzenz Geiger)

2. Avstrija +6,8

(Johannes Lamparter, Franz-Josef Rehrl, Martin Fritz, Fabio Obermayr)

3. Norveška +1:39,8

(Simen Tiller, Joergen Graabak, Jens Luraas Oftebro, Jarl Magnus Riiber)

4. Finska +2:08,7

5. Japonska +3:15,9

6. Italija +3:39,1

7. Francija +3:45,4

8. ZDA +6:57,6