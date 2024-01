Nekdanjo smučarsko kraljico Matejo Svet danes zanima tudi kolesarstvo

Ta konec tedna so v VIP-prostoru ciljne arene v Podkorenu pripravili zgodovinsko srečanje največjih zvezdnic slovenskega smučarskega športa, ki so se ga udeležile tri zmagovalke Zlate lisice Tina Maze, Mateja Svet in Nataša Bokal. Na dogodku je bilo opaziti tudi dolgoletnega šefa slovenskega smučanja, Mariborčana Toneta Vogrinca. Objem Vogrinca s Svet po dogodku je bil prav prisrčen.

Upa, da se bo Zlata lisica obdržala

Svetova, ki je navduševala na belih strminah v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, je sproščeno, kot da od njenega zadnjega tekmovalnega nastopa v svetovnem pokalu ne bi minilo skoraj 34 let, odgovarjala na vprašanja: Čeprav je deževalo in ni imela dežnika, si je čez glavo poveznila kapuco.

"Z Zlato lisico je povezanih kup lepih spominov, tudi zaradi teh treh zmag, dveh na podkorenskem smučišču, ena mi je uspela v Mariboru. Bilo je tudi nekaj odstopov in razočaranj, seveda ... A zame je to vedno tisto domače prizorišče, kjer sem bila deležna podpore, ki jo dajo navijači, vsi oboževalci, ki pridejo, včasih, v 80 letih, je bila ta res masovna," je dejala Svetova.

Spominja se, kako so se organizatorji tekmovanja "maksimalno trudili". Ko je v Kranjski Gori zmagala na veleslalomu (30. januarja 1988, op. STA), je bilo prav tako zelo slabo vreme. Naslednji dan je nato osvojila še slalom.

"Kaj so vse morali organizatorji narediti, da je tekma šla skozi, verjetno vedo samo oni. V to tekmo so vedno vložili toliko napora. V veselje mi je bilo vedno priti domov in doma tekmovati, in to je Zlata lisica zame. In upam, da bo ostala z nami še vrsto let," je dodala zdaj 55-letna Ljubljančanka. "Upam, da se bo tekma obdržala in da jo bomo tudi kot narod podprli," je svoj pogled predstavila Svet.

Svetovna prvakinja v slalomu iz Vaila 1989 ne želi, da bi bili Slovenci razdeljeni glede športnega dogodka, ampak si želi da "nas Zlata lisica poveže v neki skupni ideji, da jo podpremo in poskušamo, da čim dlje živi z nami. Meni se zdi to pomembno."

Svetova še vedno rada spremlja smučarska tekmovanja. "Zlagala bi se, če bi rekla, da gledam vse tekme, spremljam jih takrat, ko sem doma. A če si jih ne ogledam, vsaj preverim rezultate."

Navdušena nad slovenskimi kolesarji

Zanimajo jo tudi drugi športi. Vrsto let je bil v ospredju njenega zanimanja biatlon. Spremlja tudi kolesarstvo. "Zdaj, ko sta prišla še Primož Roglič in Tadej Pogačar ter drugi naši, ko imamo tako noro kolesarsko ekipo, je še večji užitek gledati kolesarske boje," je dejala.

Rada tudi smuča rekreativno. "Letos še nisem, upam, da bom kaj stopila na smučke, lani sem bila na snegu, ampak ni to nek presežek," se je pošalila.

Odzvala se je tudi na fenomen serijskih zmagovalcev tekem svetovnega pokala Američanke Mikaele Shiffrin in Švicarja Marca Odermatta.

"Takrat, ko sem tekmovala jaz, je bila zelo dominantna Vreni Schneider, v hitrih disciplinah pa druge Švicarke, ki so bile skoraj nepremagljive. Vsakič, ko greš na start, znova in znova upaš, da jo/ga boš premagal. To je to. Ker drugače bi odnehal. In si rečeš, da smo vsi ljudje, tudi on/ona je človek. In upaš na najboljše. Vse daš od sebe, potem pa, če je kdo tako dominanten, se mu pač pokloniš."

Po koncu sezone 1989/90 je Svetova pri komaj 21 letih končala tekmovalno kariero. Petkratna nosilka medalj s SP, slalomska olimpijska podprvakinja iz Calgaryja (1988) je v svetovnem pokalu osvojila sedem zmag in 22 uvrstitev na zmagovalni oder. V sezoni 1987/88 je osvojila veleslalomski seštevek svetovnega pokala. Vse svoje pokale je poklonila Tržiškemu muzeju.

