Nejc Štern

Nejc Štern

Nejc Štern | Nejc Štern | Foto Aleš Fevžer/OKS

Nejc Štern

Foto: Aleš Fevžer/OKS

- rojen: 2. novembra 2003
- prebivališče: Ravne na Koroškem
- klub: Oktan
- trener reprezentance: Ola Vigen Hattestad
- discipline na OI: posamično, ekipno

Največji uspehi:

- OI: /

- SP:
11. mesto: Trondheim 2025, ekipni sprint
43. mesto: Trondheim 2025, sprint prosto

- svetovni pokal:
11. mesto: Cogne 2025, ekipni sprint
12. mesto: Davos 2025, ekipni sprint
15. mesto: Engadin 2025, štafeta 4 x 7,5 km
17. mesto: Ruka 2024, sprint klasično
19. mesto: Davos 2024, ekipni sprint
23. mesto: Les Rousses 2025, sprint klasično
24. mesto: Falun 2024, sprint klasično
27. mesto: Dobbiaco 2025, sprint prosto
27. mesto: Lillehammer 2024, sprint prosto

- SP do 23 let:
9. mesto: Planica 2024, sprint prosto
12. mesto: Schilpario 2025, sprint klasično

- izid sezone: 12. mesto, Davos 2025, ekipni sprint; 27. mesto, Dobbiaco 2025, sprint prosto
- prisotnost na Instagramu: @nejc_stern
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: Prvi spodletel finale/polfinale v klasičnem sprintu na državnem prvenstvu pri mlajših dečkih.
- zadnja knjiga ali film: Surfs up!
- hobiji: gorsko kolesarjenje enduro/downhill/cross country, podvodni ribolov, lov, turna smuka, alpsko smučanje ...
- moto/navdihujoč citat: "Če zamujaš, nikoli ne čakaš."

Vir: STA
