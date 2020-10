Položaj je negotov, vendar so misli zbrane

Glavni trener slovenske skakalne reprezentance Gorazd Bertoncelj ima skupaj s fanti za seboj nekoliko drugačno pripravljalno obdobje. Zaradi koronavirusa so imeli poleti le eno tekmo grand prixa, nekaj negotovosti pa je ob trenutnih številkah okuženih z novim koronavirusom po vsej Evropi tudi zaradi zimske sezone, a verjame, da bo zastavljeni model pri prehajanju s prizorišča na prizorišče učinkoval. Prav tako upa, da bodo slovenski skakalci ujeli pravi veter. Z večino je zadovoljen. Za zdaj ima največ težav Domen Prevc, ki se je povrhu vsega še poškodoval in trenira po posebnem programu.

Dober mesec je še do začetka zimske sezone, ki ima zaradi razmer s koronavirusom kar nekaj neznank. Kje so v tem trenutku slovenski skakalci?

Če gledamo fizično, smo v Moravskih Toplicah, kjer imamo tridnevne priprave. Te bodo bolj kondicijske narave, hkrati pa bodo še regeneracija. Tako bomo danes poleg jutranjega treninga popoldne šli na vadbo golfa.

Ste zadovoljni s tem, kar ste opravili v pripravljalnem obdobju, ki se brez pravih poletnih tekem grand prixa vleče že kot jara kača?

Pred državnim prvenstvom smo imeli zelo dobre, kakovostne priprave v Oberstdorfu. Pretežno smo skakali na veliki napravi, en trening je bil tudi na manjši. Skoraj brezvetrje je bilo. Fantje so pokazali kar visoko raven skakanja. Ko smo nato prišli na državno prvenstvo v Kranj, smo bili razočarani nad prvim treningom, ker so imeli težave pri prehodu na to skakalnico. Po navadi je tako, da v jesenskem obdobju ta tekma postreže z zanimivimi rezultati. Že prejšnja leta so mladinci zmagovali jeseni.

Timi Zajc je med našimi skakalci videti najbolj konstanten. Foto: Sportida A je kljub temu Timi Zajc, ki je ob Petru Prevcu (v zadnji sezoni z osmim mestom najboljši Slovenec v svetovnem pokalu) osrednji slovenski adut za zimo, prišel do državnega naslova.

Timi je imel prejšnji dan velike težave. V Oberstdorfu je normalno skakal. V poskusni seriji v Kranju je bil slab, nato pa je v pravem trenutku naredil dva dobra skoka in zasluženo postal državni prvak.

Kdo vse je potoval na priprave v Nemčijo?

Pet skakalcev iz A-ekipe. Manjkal je le Domen Prevc, ki si je zlomil roko. Na treningu kondicije se mu pri preskoku ovire ni izšlo. Ni je preskočil. Namesto da bi padel naprej, je padel nazaj in se ujel na zapestje. Značilna poškodba. Kot na primer pri rolerjih.

Ali je imel zaradi teh težav slabši rezultat na državnem prvenstvu in je osvojil skromno 24. mesto ali je bila pri njem raven skakanja slabša že prej?

Tudi prej mu ni šlo. Stanje pred poškodbo in po njej ni bilo pravšnje. Ni v pravi formi. Zato ima zdaj prilagojen program in trenira pod vodstvom Janija Grilca. Mesec in pol bo tako. Več poudarka bo na skokih.

Torej se ni nič spremenilo, čeprav je v zadnjih sezonah poudarjal, da se je veliko naučil iz preteklih napak, ko so mu misli v pripravljalnem obdobju včasih odtavale tudi drugam?

Dogovor je bil, da se bo letos zgodila sprememba, ampak ni bilo tako. Na istem je, kot je bil. En mesec še ima, da kaj naredi. Moram reči, da preostali delajo dobro.

Domen Prevc še ni našel prave forme, povrhu vsega pa se je še poškodoval. Foto: Sportida Kako ste zadovoljni z njimi?

Ob Timiju tudi Lanišek (Anže Lanišek, op. a.) konstantno skače na visoki ravni. Jelar (Žiga Jelar, op. a.) je bil v zadnjem obdobju precej konstantno dober. Tilen (Tilen Bartol, op. a.) je v Planici na 120-metrski skakalnici kazal dobre skoke. Peter (Peter Prevc, op. a.) jih je v septembru. Nato je bil nekaj dni prehlajen in se je lovil. Pri njem verjamem, da se bo dvignil in bo do zime pripravljen. Letos je bil vse obdobje na višji ravni, kar je dober znak.

Na Mednarodni smučarski zvezi (FIS) so skakalcem vzeli nove meritve telesa, kar lahko pri posamezniku pomeni drugačen skakalni dres. Se je kaj spremenilo pri naših skakalcih?

Meritve imamo nove, številke pa so podobne, kot so bile. Bolj se je vse skupaj spremenilo zaradi dogajanja od pomladi, ko je koronavirus povsod naredil zmedo. Splošna psihoza se je čutila. Na vsa področja življenja je prišel. Tudi nas se je dotaknil. Veliko je vprašanj, kaj bo, kako bo.

Spodbudno je verjetno to, da so v drugih športih pokazali smernice, kako izvesti tekmovanje, sicer brez gledalcev ali z minimalnim številom. Kolesarska Dirka po Franciji je bil potujoči balonček, kot bi lahko bil tudi v smučarskih skokih. Konec koncev ste tudi skakalci uspešno prestali tekmo grand prixa konec avgusta v Wisli. Zato ste verjetno optimistični, da boste lahko vstopili v tekmovalni del zime.

V okviru tega ne vidim, da bi bila kakšna resna nevarnost. Zdi se mi, da je bilo dobro poskrbljeno za zdravje, varnost. Ne vidim razloga, da na takšen način ne bi delovalo v zimi. Za zdaj vse kaže, da bo šlo po prvotnem koledarju. Nov je prevoz po tekmi v Ruki, kjer bomo imeli polet v Rusijo v Nižji Tagil in nato nazaj čarter v Slovenijo. Jasno je, da bomo morali vsak teden pred prihodom na novo prizorišče opraviti test za covid-19. Načeloma se bomo morali testirati še ob prihodu nazaj, če bodo države na rdečem seznamu. Zdaj je pravzaprav vsa Evropa na rdečem ali oranžnem seznamu.

Anže Lanišek tako kot Zajc kaže konstantno formo, kar je dober znak. Foto: Sportida Ali je bil kdo od skakalcev pozitiven na novi koronavirus in kakšne direktive bi imeli v primeru pozitivnega primera? Ne glede na to, da so smučarski skoki posamični šport, ste kot skupaj ekipa. Bi morali vsi v karanteno, kot je to v ekipnih športih?

Do zdaj je bilo tako, da bi morali vsi. Imamo spisane protokole in ločujemo vse skupaj. Ko imamo skupne priprave, so v sobah vedno isti tekmovalci. Tudi v avtomobilih se vozijo isti. Da bi bili potemtakem v primeru pozitivnega primera v karanteni le tisti, ki so bili v stiku. Testirani so že bili, a ni bil nihče pozitiven. Zdaj je pa res že kar nekaj ljudi, ki so nam znani in so bili okuženi. Če spomladi nisem poznal nobenega, zdaj poznamo vsaj nekaj takšnih, ki so bili pozitivni.

Kakšen načrt imate do odhoda na prvo tekmo v Wislo, ki bo 21. novembra – takrat bo ekipna preizkušnja?

Načrt je, da konec tega tedna skačemo v Planici. Prihodnji teden bomo imeli trening v Kranju. V času od 26. do 30. oktobra je za zdaj načrt, če ne bo sprememb, trening na ledeni smučini v Zakopanah.

Ali v Sloveniji ne boste imeli možnosti skakanja na ledeni smučini?

Po novem bodo prej kot običajno zasnežili Planico, vendar je vse odvisno od vremena. Temperatura mora biti stalno vsaj –4. Zato pa bo od 26. oktobra že ledena smučina. Prav tako v Kranju. Imeli bomo dovolj možnosti za trening, le sneg bomo prvič preizkusili na uvodni tekmi.

Kdaj nameravate izbrati ekipo? Začeli boste lahko s sedmimi skakalci.

Ogrodje bo znano takoj po treningu v Zakopanah. Računamo, da bi jih pet ali šest izbrali, nato enega v zadnjem trenutku, če se bo kaj spremenilo. Sedmega bi določil trening v Planici, kjer bodo skupni treningi.

Ogrodje ekipe za prvo tekme sezone bo izbral po pripravah v Zakopanah, ki bodo konec oktobra. Foto: Grega Valančič/Sportida Ali bo šel v Zakopane tudi Jernej Damjan, ki vadi po svojem programu?

Za zdaj ne vem. Po zadnjih informacijah naj ne bi šel. To še ni dokončno. Bo pa potem še vedno možnost, da si izbori mesto v zadnjih 14 dnevih pred začetkom sezone.

Smo pa na državnem prvenstvu v Kranju videli nekaj mladih obrazov, ki so prikazali dobro raven skakanja. Osemnajstletni Jan Bombek, ki je bil na tekmi grand prixa v Wisli celo 15., je bil na tekmi v Kranju šesti. Vsega 16-letni Rok Masle je bil 12., kar je lep dosežek za skakalca ljubljanskega kluba SSK Ilirija.

Jan trenira z mladinsko reprezentanco v DPNC (Državni panožni nordijski center v Kranju, op. a.). Možnost ima, da dobi priložnost na prvi tekmi. Seveda pa moramo istočasno gledati na svetovno prvenstvo v poletih, ki bo že med 10. in 13. decembrom v Planici. Tam bo težko zraven, ker nima izkušenj na skakalnici. Prav tako bo šla ista ekipa v Ruko in Nižji Tagil, ker bomo imeli neposredno letalsko povezavo in se ne bomo vračali. Bomo videli, kako bo.

Rok je na državnem prvenstvu malce presenetil. Trenerja sem vprašal, kako je z njim. Tisti dan je bil na vrhu vala, da je tako dobro skakal, sicer še niha. V tem trenutku še ni na ravni, da bi konkuriral. Vendarle so prve tekme zelo zahtevne. Vemo, kako je v Ruki, kjer so vetrovni pogoji zelo težki in neprimerni za neizkušene skakalce. Lahko se zgodi kakšna nesreča in takšnim scenarijem se želimo izogniti.

Kako pa fantje doživljajo vse dogajanje s koronavirusom? Verjetno se jih je kaj dotaknilo, ker je v zraku negotovost?

Ravno ta negotovi položaj se jih je dotaknil. Držijo se vseh predpisov, ukrepov, ki so življenjsko razumni in praktični. Upamo, da bomo normalno začeli sezono.