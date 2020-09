Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poljska Wisla je ta konec tedna gostila prvi dve tekmi celinskega pokala smučarskih skakalcev. Slovenci so na prvi prišli do stopničk, saj je bil Anže Lanišek v soboto tretji, danes pa kot najboljši v slovenski vrsti šesti. Na obeh tekmah je zmagal Nemec Martin Hamann pred Norvežanom Sanderjem Eriksenom.

V slovenski reprezentanci je na sobotni tekmi med najboljšo deseterico ob Anžetu Lanišku končal še Cene Prevc, ki je bil osmi, danes pa si je uvrstitev v "top 10" priskakal Tilen Bartol s sedmim mestom.

Na Poljskem so do točk od Slovencev prišli še Jan Bombek, Rok Justin in Žak Mogel.