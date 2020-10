Neugoden nemški položaj, v katerem so se znašli tudi Slovenci

Nič ne bo z začetkom najkakovostnejše nemške hokejske lige DEL 13. novembra. V petek so potrdili novo prestavitev. Zdaj upajo, da se razmere, vezane na ukrepe za zajezitev covid-19 in posledično znižane finance, izboljšajo in da se tekmovanje, v katerem bi morali že igrati tudi trije Slovenci, začne v drugi polovici decembra.

Začetek nove sezone nemške hokejske lige Penny DEL tudi po petkovem večurnem sestankovanju še ni določen. Nemški prvoligaši so v zadnjih mesecih večkrat poudarili, da jim igranje pred skoraj praznimi tribunami finančno ne omogoča izvedbe novega tekmovalnega obdobja. To so ponovili tudi včeraj, ko je postalo jasno, da se liga 13. novembra zagotovo še ne bo začela.

Ključni dejavnik, na katerega ne morejo pristati, je vladna zapoved, ki omogoča, da so tribune za gledalce v dvoranah v času tekem lahko zgolj 20-odstotno zasedene, in posledično znižana finančna sredstva. Trije klubi lige DEL so imeli v zadnji sezoni v povprečju več kot 10.000 gledalcev na domačih tekmah, največ se jih je zbralo v Kölnu, in sicer 13.333. Najmanj gledalcev so imeli v Wolfsburgu (2.888).

"Vselej smo bili zelo odkriti, da sezone ob zdajšnjih veljavnih smernicah in negotovosti, koliko finančne pomoči bodo klubi prejeli, ne moremo začeti. Do danes se ni nič spremenilo. Alternative žal nimamo. Vsi vpleteni se zavedamo te izjemno težke situacije. Naredili bomo vse, da se bo sezona začela," je dejal direktor tekmovanja Gernot Tripcke.

Del lige Penny Del so trije Slovenci: Jan Urbas (na fotografiji), Miha Verlič in Žiga Jeglič. Vsi trije so člani Fischtown Pinguins. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Nove odločitve do sredine novembra, začetek v drugi polovici decembra?

Klubi so se strinjali, da bodo naslednje odločitve znane najpozneje do sredine novembra, ob tem upajo, da se bo sezona ob precej bolj ugodni finančni sliki lahko začela sredi decembra.

V nič kaj prijetnem položaju so se tako znašli tudi trije Slovenci, Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič, ki so člani nemškega prvoligaša Fischtown Pinguins.

