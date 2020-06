Ne želi ponoviti iste napake #video

Nadarjeni slovenski skakalec Timi Zajc ima za letošnje poletje nekoliko drugačne načrte kot v preteklosti. Manj tekem, več treninga in več testiranja opreme. Ne želi, da bi preteklo pol sezone, preden bi ugotovil, zakaj ne najde poti do najboljših.

Slovenski skakalci so že mesec dni v pogonu in trenirajo pod vodstvom glavnega trenerja Gorazda Bertonclja. Med prvimi v vsej svetovni karavani so se podali tudi že na skakalnico. V Sloveniji imajo namreč odlične pogoje za trening, zato jim stanje z novim koronavirusom bistveno ni poseglo v trenažni proces.

"Mislim, da sem v obdobju karantene veliko naredil. Po mojem mnenju sem prišel dobro pripravljen. Veliko več sem delal na vzdržljivosti. Čez poletje moram delati na eksplozivnosti, da bom pozimi maksimalno pripravljen. Pomembno je, da ne ponovim iste napake kot lani. Opremo moram urediti že prej," pravi Timi.

"Z glavo bom moral biti bolj pri tej stvari"

O tem, kaj je poleg treningov v času karantene še počel, je bil z nasmehom na obrazu skrivnosten: "Kaj dosti ni bilo za početi. Kar sem počel, tudi ni vse za povedati."

Sam začetek zadnje sezone je bil sicer obetaven, a je sredi decembra padel v luknjo. Ko je januarja nato zamenjal skakalne smuči in dres, se je vse takoj obrnilo na pozitivno stran in v Titisee-Neustadtu je že stal na tretji stopnički odra za zmagovalce. Do konca sezone mu je to na posamičnih tekmah uspelo še trikrat. Dvakrat celo na letalnici na Kulmu, zato si je veliko obetal od konca sezone na letalnici v Vikersundu in domačem svetovnem prvenstvu v poletih v Planici. A obe prizorišči nista dočakali skakalcev, saj se je po svetu naselil novi koronavirus.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Oprema je vplivala na njegov potek sezone, poudarja Zajc: "Kar dosti, da. Pol sezone brez rezultatov je šlo hitro mimo. Škoda je, da sredi sezone ugotoviš, da del opreme ni pravi, nato pa takoj skočiš na stopničke. Bolj se moram posvetiti opremi. Z glavo bom moral biti bolj pri tej stvari, pri razvijanju. Ne smem si privoščiti, da po prvi tekmi ne bom konkurenčen."

Manj tekem, več treninga in poudarek pri testiranju opreme

Tako kot v drugih športih, ki so mednarodno razširjeni, tudi pri skokih še vlada negotovost. Vsi upajo, da se bo stanje z novim koronavirusom umirilo in bodo lahko sezono, ki bi se morala začeti šele novembra, začeli nemoteno.

V prihodnji zimi bi bil rad večkrat tako razpoložen. Foto: Sportida

"Čez poletje bomo trenirali. Kaj drugega tako ali tako nimaš za početi. Če čez poletje dobro delaš, pozimi nisi utrujen. Nato lahko zdržiš naporen ritem. Zame osebno je dobrodošlo, da poleti ne bo toliko tekem. Prejšnja leta sem poleti preveč poudarka namenil tekmam in manj treningu ter testiranju opreme. Na tem področju sem zaspal," je še povedal 20-letni član SSK Ljubno BTC.