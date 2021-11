Ne more več: pri 22 letih konec kariere

"Po dolgem razmisleku sem se odločila, da končam kariero. Na žalost nimam več takšnih ambicij, da bi prišla na raven izpred dveh let. Težave s poškodbami in menjavo trenerja so me preveč utrudile," je dejala 22-letna madžarska skakalka Virag Vörös, ki je najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu dosegla pri nas na Ljubnem.

Virag Vörös je postala prva Madžarka, ki je skočila do točk svetovnega pokala. V sezoni pred poškodbo, 2019/20, je osvojila 12 točk, najvišje pa je skočila na Ljubnem, kjer je bila 25.

Že aprila je na družabnem omrežju delila čustven zapis svojim privržencem, da preživlja težke trenutke: "Mislim, da sem bila v najtežjem obdobju življenja. Dan pred zdravniškim pregledom je trener (Vasja Bajc, op. a.) dejal, da ne bo več nadaljeval dela. Nato so mi zaznali pljučnico. Si morate misliti, kako mi je bilo? Želela sem končati kariero, že takrat. Zelo mi je bilo težko. Počutila sem se povsem samo. Težko obdobje je bilo po težavah s kolenom, koronavirusom, pljučnico, odstopom trenerja …"

Zdaj se je odločila, da je napočil čas za konec in da ne bo vztrajala do olimpijskih iger v Pekingu, ki se bodo začele 4. februarja prihodnje leto: "Po dolgem razmisleku sem se odločila, da končam kariero. Na žalost nimam več takšnih ambicij, da bi prišla na raven izpred dveh let. Težave s poškodbami in menjavo trenerja so me preveč utrudile. Ne vidim več možnosti za nadaljevanje kariere. Ponosna sem na rezultate," je za Madžarsko smučarsko zvezo dejala Vörösova.