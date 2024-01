Moška smuka v Chamonixu odpovedana

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna smučarska zveza Fis je zaradi visokih temperatur in posledično neprimernih tekmovalnih razmer odpovedala moška smuka, ki bi morala biti 2. in 3. februarja v Chamonixu.

Kot so pojasnili pri Fisu, bi bila izvedba teh tekem prenevarna, dodali pa so, da so iskali potencialno nadomestno prizorišče za isti termin, a jim ga ni uspelo najti. Slalomska tekma, ki bo petega februarja, ostaja na sporedu.