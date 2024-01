Odermatta bi rad zasenčil še v superveleslalomu

Smučarji so to zimo za zdaj nastopili šele na treh superveleslalomih, v Val Gardeni ga je dobil Vincent Kriechmayr, v Bormiu Marco Odermatt, v Wengnu pa Cyprien Sarrazin. Ker je ta na prvem odstopil, ima za vodilnim v seštevku discipline Odermattom 90 točk zaostanka. A Francoz je tisti, ki je trenutno v fantastični formi in samozavesten kot še nikoli. Sarrazin je pred tednom dni navdušil z dvema vrhunskima nastopoma in zmagama na smuku v Kitzbühelu. A švicarski as je vendarle v superveleslalomu in veleslalomu številka ena in bo zagotovo zdaj želel vrniti udarec, kot radi rečemo. Nastopila bosta eden za drugim, s številko 12 Odermatt, s 13 pa Sarrazin.

Slovenski superveleslalom je to zimo še slabši kot smuk. Samo Martin Čater ima pet točk (45. mesto). V štartni hišici bo 36. Miha Hrobat ima precej visoko številko - 53.