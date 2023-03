Mladi slovenski biatlonke in biatlonci v Kazahstan po odličja

"Slovenska biatlonska reprezentanca ima na mladinskem svetovnem prvenstvu za mlajše člane in mladince visoka pričakovanja. Z zadnjih prvenstev se je vedno domov vrnila z vsaj enim odličjem in tudi letos so cilji visoki," so zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije.

Za tekmovalce bodo skrbeli trenerji Andreja Mali, Jure Ožbolt, Ljubo Tomažič in Lenart Oblak. Za servis smuči sta zadolžena Matej Drinovec in Robert Gasser.

Slovenska mladinska biatlonska reprezentanca: Lena Repinc, Živa Klemenčič, Kaja Marič, Kaja Zorč, Klara Vindišar, Kiara Strele, Zala Repe, Ela Sever in Viktorija Mežnar; Lovro Planko, Matic Repnik, Matic Bradeško, Jaša Zidar, Tadej Repnik, Pavel Trojer, Ruj Grošelj Simić in Aljaž Omejc.

Lena Repinc je nastopala že na dveh članskih svetovnih prvenstvih, na mladinskih pa je osvojila kopico medalj − pred dvema letoma v Obertilliachu je bila dvakrat zlata in dvakrat srebrna, lani v Soldier Hollowu dvakrat srebrna. Foto: Grega Valančič/Sportida

Tekmovanje se bo začelo v soboto s tekmama mešanih štafet v kategorijah mladincev in mlajših članov.

