Meta Hrovat: Brez panike. Kar smo naredili, smo naredili.

Smučarska karavana je ta teden poskrbela, da Ötztal ni dolina duhov, a jasno je, da ob zaostrenih varnostnih razmerah, ki so posledica novega širjenja koronavirusa, tekmovalni utrip na ledeniku Rettenbach in predvsem vrvež v kraju Sölden nista primerljiva s preteklimi izvedbami ledeniškega odprtja sezone. Tudi z leti 2002, 2005 in 2012, ko je Tina Maze kot edina Slovenka stopila na najvišjo stopničko. Letos slovenski ženski tabor ne premore tako izrazito močne kandidatke za sam vrh, a bo imel z Meto Hrovat, Tino Robnik in Ano Bucik kandidatke za vsaj najboljšo petnajsterico, čeprav predvsem prvi dve zanesljivo merita še nekoliko višje.

Navsezadnje sta najboljši slovenski veleslalomistki zadnjo tekmo pred predčasnim koncem pretekle sezone končali na tretjem in šestem mestu. Obe sta prepričani o kakovostnem pripravljalnem obdobju, povsem domače pa se počutita tudi na zahtevni ledeniški strmini, katere posebnost je nato daljši drsalni iztek v cilj. Robnikova je bila namreč lani na tem tirolskem prizorišču enajsta, dve leti pred tem pa že deveta. Medtem ko pa Hrovatova vidnejšega rezultata tam ne beleži, a je bila lani vse do zadnjega dela druge vožnje v igri za uvrstitev med najboljših pet.

"Kar smo naredili, smo pač naredili"

"V zadnjem tednu je zame najbolj pomembno, da ohranjam mirno glavo, torej, da ne paničarim. V tem obdobju pač ni mogoče izboljšati vsega, kar bi želela. Kar smo naredili, smo pač naredili. Menim, da nam to kar dobro uspeva. Dokaj mirno odštevamo dneve do sobotnega štarta. Poskušamo se prilagoditi tudi na novo, resda kar malce neobičajno situacijo. Osebno sem najbolj vesela, da smo v danih razmerah izpeljali priprave. Tukaj smo, da tekmujemo. Vse drugo lahko pustimo ob strani," razmišlja Hrovatova.

Njen trener Matija Grašič se je skupaj s svetovalcem Juretom Hafnerjem v preteklih mesecih na švicarskih in avstrijskih ledenikih lotil nekaterih tekmovalkinih hib. V prvi vrsti gre za položaj telesa in smuči ob vhodih v zavoje, nekaj rezerv pa je videl še v štartih in na nekoliko bolj položnih delih. Verjame, da je prva slovenska veleslalomistka pripravljena, da napade vsaj deseterico. Oprijemljiv rezultat pa bi bil kot naročen za potrditev in samozavest po povsem drugačnem pripravljenem obdobju in pred začetkom osrednjega dela sezone.

Zimski pogled na progo, ki bo ob koncu tedna gostila dvojni veleslalomski program. Foto: Sportida

Tina Robnik kot prvokategornica

Deseterica bi bila ob idealnem razpletu lahko domet tudi za Robnikovo, ki je v družbi Ane Bucik ostala sama v osnovni celici tehnične ekipe svetovnega pokala. "Če mi uspe najboljša vožnja, jasno, v dani pripravljenosti, bom zadovoljna. Če prevedem v rezultate, je to petnajsto mesto," prvo tekmo svetovnega pokala po kar osemmesečnem premoru pričakuje 29-letna Lučanka, ki bo nastopila kot prvokategornica.

Nekaj zadržanosti v pričakovanjih Robnikove je čutiti tudi zaradi dejstva, da je večji del priprav opravila na manj zahtevnih podlagah in terenih. Če je namreč v zelo zgodnji fazi priprav presegla lanskoletno raven, pa so se težave pojavile v zadnjem obdobju. Vožnje so bile nekoliko manj stabilne in povezane, zato upa predvsem, da bo že na začetku ujela želeni ritem, medtem ko pa kakovostna kondicijska pripravljenost, ki na söldenski progi igra pomembno vlogo, ne bi smela biti vprašljiva.

Bucikova meri met 15.

Tretje ime reprezentance bo Ana Bucik, ki se zaveda pomembnosti tekmovalne odločnosti, saj lahko zahtevna ledeniška proga smučarko hitro pahne v povsem pasiven ter defenziven položaj. Verjame, da je v poletnem obdobju, ko je bilo razmerje med slalomom in veleslalomom enakovredno, storila korak naprej. Piko na i pa sta pred kratkim preprečila padec in krajši izpad treningov.

"Na srečo so nam zadnji treningi dobro uspeli. Preizkušala sem se tudi v bolj tveganih položajih, tako da bom lahko nastopila dovolj odločno," pravi Novogoričanka, za katero bo to že peti nastop v Söldnu. Do točk je prišla le lani, ko je bila 23., a s še boljšim izhodiščem po prvi vožnji (16.). Letos želi izboljšati ta dosežek, v idealnem scenariju pa ne izključuje niti druge uvrstitve med najboljših 15.

(Ne)dosegljivost točk

Že zgolj uvrstitev v finale pa bi zadovoljila Nejo Dvornik, ki s spremljevalnim orkestrom samostojne ekipe v Sölden ni pripotovala z želeno trenažno popotnico. V zadnjem obdobju je namreč zaradi težav s hrbtom, poškodb kolena po padcu s kolesom in karantene, v katero je bila napotena zaradi potencialnega stika z okuženo osebo, izgubila zajeten del veleslalomskega treninga. "V zadnjem obdobju sem znova dobila boljše občutke. Iščem pa še pravo tekmovalno hitrost," razmišlja 19-letna Korošica, ki je vse od konca avgusta vknjižila le štiri dni veleslalomskega treninga.

Prav zaradi navedenih težav njen trener Denis Šteharnik letvice ne želi postavljati previsoko. "Obeti po prvem delu priprav so bili vsekakor boljši. 'Laboratorijski' del priprav z odpravljanjem smučarskih napak je bil dober, zdaj se bo treba spopasti tudi s smučanjem, kjer teren ali podlaga presegata njeno znanje. A verjamem, da bo Neja do prave zime dvignila raven pripravljenosti. Iskreno, na Sölden ni ustrezno pripravljena," pravi Šteharnik, ki ne želi napovedovati prvih točk.

V nedeljo Kranjec in Hadalin



Sobotni program v Söldnu se bo s prvo vožnjo začel ob 10.00. Štart druge bo tri ure pozneje. Takšen bo tudi nedeljski urnik, ko bosta slovenske barve branila Žan Kranjec in Štefan Hadalin.

Maske kot del obvezne opreme (na fotografiji Avstrijki Manuela Riegler in Ramona Siebenhofer). Foto: Sportida

Drugačna sezona

Drugačna pravila igre v Söldnu, kamor so morali vsi nastopajoči pripotovati z negativnimi izvidi testiranj na covid-19, in kjer so jih pričakali mobilni laboratoriji za dodatne teste in zgolj provizorične novinarske konference v kleti enega od hotelov, pa so zgolj napoved nove sezone. Ta bo potekala ob jasnih smernicah Mednarodne smučarske zveze, ki skuša napihniti potujoči smučarski mehurček.

V ta namen so pri FIS dodobra prilagodili tudi koledar, iz katerega so med drugim izpadle vse tekme v Severni Ameriki, uvedli pa so več tekmovalnih "blokov". Številna prizorišča, med drugim tudi Maribor, bodo tako gostila po dve tekmi v eni disciplini. Tako dekleta že prihodnji mesec čakata dva slaloma v Leviju, sredi januarja pa dva veleslaloma v Mariboru.

Več bo tudi nizov tekem v eno državi. Iz koledarja so izključene tudi tekme v kombinaciji. Izjema bo svetovno prvenstvo v Cortini d'Ampezzo.

Anna Veith ena od mnogih s priponko "nekdanja smučarka". Foto: Sportida