Lindsey Vonn in njena "košarica" Donaldu Trumpu

Nadaljevanje kariere in nadaljnji lov na rekord Ingemarja Stenmarka je napovedala že pred časom, pripravljalno obdobje pa bo Lindsey Vonn, kot vse kaže, znova začinila z različnimi zgodbami.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lindsey Vonn: tudi ko ni snega, vestno skrbi, da se pojavlja v medijih. Foto: Getty Images

Čez dobre štiri tedne, natančneje 27. aprila, bo ameriški predsednik Donald Trump v Beli hiši v Washingtonu sprejel ameriško olimpijsko reprezentanco, ki je na februarskih zimskih igrah v Pjongčangu osvojila 23 kolajn, od tega devet zlatih. To je bilo krepko manj od Norveške, Nemčije in sosede Kanade. V vabljeni delegaciji je kar 244 imen, že danes pa je jasno, da 45. predsedniku ZDA v roko ne bodo segli vsi.

Do danes so udeležbo na dogodku odpovedali smučar prostega sloga Gus Kenworthy, umetnostna drsalca Adam Rippon in Nathan Chen ter kot največja zvezdnica tudi alpska smučarka Lindsey Vonn. Ta je kar nekaj ameriškega medijskega prahu dvignila že pred igrami, ko je dejala, da bo "pod ameriško zastavo na olimpijskih igrah zastopala ameriške državljane, ne pa njihovega predsednika". Zvezdnica, ki je nato v Južni Koreji osvojila bron v smuku, si je s tem nakopala srdite kritike Trumpovih zagovornikov, zato njena nova "košarica" ni presenečenje.

Še štiri zmage do nesmrtnosti. Foto: Reuters Rekord in moški izziv

Misli Vonnove pa so medtem že pri počitku in pripravah na novo sezono. V karavani svetovnega pokala namerava vztrajati še vsaj eno sezono oziroma, kot je že večkrat dejala, toliko časa, da bo "postala smučarka z največ zmagami v zgodovini svetovnega pokala". Do danes je zbrala kar 82 zmag. Več jih ima le legendarni Šved na slovenskih smučeh Ingemar Stenmark (86). Če bi Lindsey ponovila pred kratkim končano sezono, v kateri je petkrat stopila na najvišjo stopničko, bi cilj izpolnila. Slabše pa bi se ji pisalo, če bi izenačila predhodno sezono, v kateri je zmagala le enkrat.

Ena največjih zvezdnic alpskega smučanja bo na trnih tudi sredi maja, ko bo grško obmorsko središče Costa Navarino gostilo kongres Mednarodne smučarske zveze. Bolj kot to, ali bo Planica v četrtem poskusu vendarle postala gostitelj svetovnega prvenstva v nordijskih disciplinah (tokrat za leto 2023), Vonnovo zanima odgovor vodstva zveze na ameriško pobudo o njenem nastopu na moški tekmi svetovnega pokala. Ta ostaja njen uradni izziv.

Velike spremembe v ZDA

Neodvisno od prihodnosti Vonnove, ki ima v ZDA privilegiran status, pa se v ameriški smučarski reprezentanci dogajajo velike spremembe. Po kar sedmih uspešnih letih je položaj direktorja reprezentanc zapustil Patrick Riml. Kdo ga bo nasledil, še ni znano, bo pa pomlad postregla tudi s trenerskimi menjavami. Tako je že jasno, da Sasha Rearick ne bo več trener moške ekipe. Po novem bo deloval kot trener razvojne ekipe.