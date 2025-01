Lila Lapanja v letošnji zimi prvič v svoji karieri pri 30 letih nosi dres slovenske reprezentance. Ameriška Slovenka je junija od Fisa prejela zeleno luč za prestop iz ameriške v slovensko reprezentance, z deželo na sončni strani Alp pa jo že celotno življenje povezuje oče Vojko Lapanja, ki se je iz Tržiča v mladih letih preselil čez lužo in se ustalil ob Jezeru Tahoe v Sierri Nevadi, kjer si je ustvaril tudi družino. Lila je v preteklosti kot članica ameriške reprezentance večkrat s ponosom govorila o svojih slovenskih koreninah, letos poleti pa se je odločila, da bo v smučarski sezoni nosila kombinezon slovenskih barv. Lapanja sicer nastopa pod okriljem samostojne ekipe, v svetovnem pokalu še ni prišla do točk, svoje priložnosti pa išče tudi na tekmah evropskega pokala in pod okriljem Fis.

Nastopila je tudi na tekmah svetovnega pokala v Kranjski Gori, kjer pa ni prišla do točk. Foto: Aleš Fevžer

Tržičanka se je tako danes na mednarodni tekmi razveselila prve zmage za domovino njenega očeta. V slalomu je vso konkurenco premagala za 66 stotink. "Zmagati je vedno lepo. Zmagati katerokoli tekmo je težko. Današnja tekma je imela močno konkurenco. Snežna podlaga je bila ledena, a je bila postavitev dokaj enostavna. Počutila sem se kr vredu, a imam še nekaj težav s hrbtom. Počasi se bližam nivoju, ki vem, da sem ga sposobna. Upam da napredujem še naprej do Flachaua in potem naprej na evropskih pokalov. Danes pa pravi, da je zmaga zmaga in komaj čakam naslednje tekme," je po zmagi dejala Lapanja.

Druga je bila Norvežanka Ine Haugland, tretja pa Argentinka Francesca Baruzzi Farriol. Slovenski uspeh je s šestim mestom dopolnila Caterina Sinigoi, ki je zaostala 1,21 za reprezentančno kolegico. "S šestim mestom sem zadovoljna, saj je to potrditev, da se dobro smučam. V prvi vožnji sem imela smolo, saj se je na strmini zlomil kol, ki me je motil naslednje tri zavoje in sem izgubila nekaj hitrosti. V drugi vožnji sem bila le 10 stotink za Lilo in se je moj trud končno pokazal tudi na tekmi. Jutri je še ena priložnost," pa je svoje misli strnila Sinigoi.

Preberite še: