Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sportal

Četrtek,
29. 1. 2026,
9.25

Osveženo pred

17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Lila Lapanja Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026

Četrtek, 29. 1. 2026, 9.25

17 minut

Lila Lapanja

Avtor:
Sportal

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lila Lapanja | Foto Bor Slana/STA

Foto: Bor Slana/STA

- rojena: 3. december 1994
- prebivališče: Lake Tahoe (ZDA)
- klub: SK Radovljica
- trener: Aleš Sever

- disciplina na ZOI: slalom

* Največji uspehi:

- svetovni pokal:
23. mesto, Flachau 2023, slalom
23. mesto, Flachau 2016, slalom
25. mesto, Levi 2020, slalom
27. mesto, Jasna 2024, slalom

- prisotnost na Instagramu: @lilalapanja

- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: "Osvojene prve točke v svetovnem pokalu v Flachauu 2016 in veleslalomska zmaga na državnem prvenstvu ZDA leta 2021."
- zadnja knjiga ali film: Avatar
- vzornik: Bode Miller
- hobiji: "Obožujem gibanje in šport, pohodništvo, gorsko kolesarjenje, golf, tenis, rolkanje, rada preživljam čas na vodi, to vse me drži zunaj!"
- moto/navdihujoč citat: "Keep moving, keep smiling (Gibaj, smej se) Life is either a daring adventure or nothing(Življenje je drzna pustolovščina ali pa ni popolnoma nič)"
- najljubša hrana: Česen in divje ulovljeni morski sadeži/ribe na žaru

Vir: STA

Lila Lapanja Milano Cortina 2026 Milano Cortina 2026
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.