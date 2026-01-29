Četrtek, 29. 1. 2026, 9.25
17 minut
Lila Lapanja
- rojena: 3. december 1994
- prebivališče: Lake Tahoe (ZDA)
- klub: SK Radovljica
- trener: Aleš Sever
- disciplina na ZOI: slalom
* Največji uspehi:
- svetovni pokal:
23. mesto, Flachau 2023, slalom
23. mesto, Flachau 2016, slalom
25. mesto, Levi 2020, slalom
27. mesto, Jasna 2024, slalom
- prisotnost na Instagramu: @lilalapanja
- športni trenutek, ki je ostal najbolj v spominu: "Osvojene prve točke v svetovnem pokalu v Flachauu 2016 in veleslalomska zmaga na državnem prvenstvu ZDA leta 2021."
- zadnja knjiga ali film: Avatar
- vzornik: Bode Miller
- hobiji: "Obožujem gibanje in šport, pohodništvo, gorsko kolesarjenje, golf, tenis, rolkanje, rada preživljam čas na vodi, to vse me drži zunaj!"
- moto/navdihujoč citat: "Keep moving, keep smiling (Gibaj, smej se) Life is either a daring adventure or nothing(Življenje je drzna pustolovščina ali pa ni popolnoma nič)"
- najljubša hrana: Česen in divje ulovljeni morski sadeži/ribe na žaru
Vir: STA