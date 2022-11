Slovenki med 20, Hrvatici med 10, Američanka pa na vrhu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mikaela Shiffrin je postala v soboto lastnica petega severnega jelenčka, v nedeljo pa še šestega. Dobila je oba uvodna slaloma nove sezone alpskih smučark. Tudi na drugi tekmi konca tedna je z izvrstnim spodnjim položnim delom pokorila tekmice. Zmagala je 28 stotink pred Wendy Holdener, ki se je v finalu prebila s četrtega na drugo mesto. Tako kot v soboto je tretje mesto osvojila Petra Vlhova, Lena Dürr pa četrtega. Z uvrstitvijo med deseterico sta navdušili obe hrvaški smučarki: šesta Leona Popović in sedma, komaj 18-letna Zrinka Ljutić (njen mentor je Ivica Kostelić).

Mikaela Shiffrin Foto: Guliver Image Shiffrinova je števec zmag v svetovnem pokalu že na začetku sezone 2022/23 premaknila na številko 76, s čimer jo od ženske rekorderke, rojakinje Lindsey Vonn (82) loči šest zmag, od absolutnega rekorda Šveda Ingemarja Stenmarka (86) pa deset. Nosilka velikega kristalnega globusa za skupno zmago v prejšnji zimi je po številu slalomskih zmag že nekaj časa rekorderka. V Leviju je osvojila svojo 48. in 49. zmago v tej disciplini. Drugi najuspešnejši slalomist Stenmark je ostal pri 40 slalomskih zmagah.

Ana Bucik po šestem mestu v soboto v nedeljo ni bila tako uspešna. Že v prvi vožnji je izgubila več kot sekundo, ko ji znova ni uspelo dobro odpeljati strmine, pa še na zadnjem položnem delu je naredila napako. In tako je bila šele 17. Je pa v finalu smučala bolje in se povzpela na končno 13. mesto. Še nekaj več je v drugi vožnjo pridobila Neja Dvornik, ki je z 22. skočila na 15. mesto.

Levi, slalom:



1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 1:52,21

2. Wendy Holdener (Švi) +0,28

3. Petra Vlhova (Svk) +0,68

4. Lena Dürr (Nem) +0,97

5. Sara Hector (Šve) +1,42

6. Leona Popović (Hrv) +1,62

7. Zrinka Ljutić (Hrv) +1,79

8. Katharina Liensberger (Avt) +1,85

9. Laurence St-Germain (Kan) +2,01

10. Thea Loiuse Stjernesund (Nor) +2,24

...

13. Ana Bucik (Slo) +2,34

15. Neja Dvornik (Slo) +2,49

Brez finala: Nika Tomšič.

Razburkan dan za Ano Bucik

Ana Bucik Foto: Guliver Image "Bolj razburkan dan. V prvem teku dobro smučanje, dober tempo, nato pa napaka v neprimernem delu, kjer sem izgubila ogromno časa. V drugo pa sem zgoraj smučala zelo dobro, spodaj pa je bilo vse skupaj preveč zadržano. Zdaj me čaka malo analize, da ugotovim, kje so moje meje za naslednje tekme," je v prvi izjavi po drugem slalomu v Leviju misli strnila Ana Bucik.

"Z obema tekoma sem bolj zadovoljna kot v soboto. V drugem sem se res sprostila in pokazala, kaj res znam. Upam, da bom v prihodnosti pokazala čim več takih, kot je bil ta drugi," pa je povedala Neja Dvornik.

V spodnjem delu štartne liste je s številko 70 v prvi vožnji nastopila tudi Nika Tomšič, ki je svoj debi na črni progi končala že pred ciljem z odstopom. To je bil tretji start v svetovnem pokalu za Tomšičevo.

Lep obet za Charlie Guest

Malo je manjkalo in deležni bi bili velikega presenečenja. V prvi vožnji je bila na zadnjem vmesnem času najhitrejša Charlie Guest, nato pa je storila napako in povozila količek. Britanka je bila v soboto po prvi vožnji deveta, a je v finalu odstopila. Na to 28-letnico bomo torej morali biti v nadaljevanju sezone še kako pozorni.

Svetovni pokal: Skupno:

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 200 točk

2. Wendy Holdener (Švi) 125

3. Petra Vlhova (Svk) 120

4. Lena Dürr (Nem) 100

5. Sara Hector (Šve) 81

6. Anna Swenn-Larsson (Šve) 80

7. Leona Popović (Hrv) 66

8. Ana Bucik (Slo) 60

9. Thea Louise Stjernesund (Nor) 58

10. Katharina Liensberger (Avt) 56

...

23. Neja Dvornik (Slo) 24



Slalom:

1. Mikaela Shiffrin (ZDA) 200 točk

2. Wendy Holdener (Švi) 125

3. Petra Vlhova (Slk) 120

4. Lena Dürr (Nem) 100

5. Sara Hector (Šve) 81

6. Anna Swenn-Larsson (Šve) 80

7. Leona Popović (Hrv) 66

8. Ana Bucik (Slo) 60

9. Thea Louise Stjernesund (Nor) 58

10. Katharina Liensberger (Avt) 56

...

19. Neja Dvornik (Slo) 24

Karavana se bo preselila na drugo stran Atlantika, kjer bosta ob koncu tedna, 26. in 27. novembra, v Killingtonu, v ameriški zvezni državi Vermont, veleslalom in nato še slalom alpskih smučark.