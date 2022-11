V živo: Bucikova z visokim zaostankom za vodilno

V Leviju se najboljše alpske smučarke drugič v dveh dneh borijo za slalomske točke. Slovenki Ana Bucik in Neja Dvornik želita še izboljšati dosežka s sobotne preizkušnje (šesto in triindvajseto mesto), namesto Anje Oplotnik pa bo priložnost dobila Nika Tomšič. Prva vožnja 10.15. Rezultate lahko z nami spremljate v živo.

Ana Bucik je v prvi vožnji v zgornjem delu zaostala le nekaj stotink za Mikaelo Shiffrin, nato pa nekaj slabši nastop na prelomnici in strmini, pa še napaka na začetku zadnjega položnega dela. In s številko 3 je skozi cilj prismučala sekundo in 17 stotink za takrat vodilno Mikaelo Shiffrin, ki je na sobotnem slalomu dosegla 75. zmago v svetovnem pokalu. Po nastopu prve jakostne skupine je Američanka vodila sedem stotink pred nemško smučarko Leno Dürr in 10 pred Slovakinjo Petro Vlhovo, Bucikova pa je bila na devetem mestu. Za stopničkami zaostaja za sekundo.

Druga Slovenka na štartu Neja Dvornik ima številko 37.

Finalna vožnja s trideseterico najboljših se bo začela ob 13.15.

Po uvodu na Severu Evrope se smučarke v tehničnih disciplinah selijo v ZDA, kjer bosta v Killingtonu 26. in 27. novembra na sporedu veleslalom in slalom.