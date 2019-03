Letošnje Planice ne bodo nikoli pozabili

Foto: Sport Media Focus

Za Denisa, Marka in Dejana se je nedeljsko jutro začelo z VIP-prevozom iz Kranjske Gore v Planico, kjer so lahko za začetek v skakalni vasi spremljali skakalce pri ogrevanju in pripravah na tekmo. S sedežnico so se nato dvignili do mize, kjer so se srečali z glavnim trenerjem slovenske reprezentance Gorazdom Bertoncljem in si zatem pri odrivni mizi povsem od blizu pogledali izredno atraktivno akcijo, kjer se skakalci s hitrostjo sto kilometrov na uro odrinejo proti dolini.

Polete so spremljali v udobnih naslanjačih

Srečneži so se nato spustili do sodniškega stolpa, kjer so se spoznali z legendo smučarskih skokov, Francijem Petkom, in si z njim pogledali fazo letenja z najboljšega možnega položaja. Preostanek zaključka svetovnega pokala v Planici so si pogledali na posebni, samo zanje pripravljeni zasebni tribuni. V udobnih naslanjačih, dobri družbi in izjemnem vremenu so z vrčkom piva v rokah pospremili vse najboljše letalce. Po tekmi se jim je izpolnila še ena velika želja, ko so se slikali s celotno skakalno reprezentanco Slovenije. Za konec pa je sledilo še zadnje presenečenje – panoramski prelet Planice in polet nazaj do Kranjske Gore s helikopterjem.

Denisu se je izpolnila velika želja Foto: Sport Media Focus

"Prvič sem bil v Planici leta '97 in od takrat naprej sem samo dvakrat izpustil polete. Letos pa se mi je izpolnila želja, da enkrat doživim Planico tudi z druge strani. Ko na svoji tribuni s prijatelji in s pivom v roki spremljaš polete ob prekrasnem vremenu in super vzdušju, to je res legendarno! Videti zakulisje dogajanja je res nepozabno. Ko vidiš skakalca na mizi pri odrivu, da si upajo pri taki hitrosti, da obvladajo smučke, svoje telo ... To je res nekaj norega! Bilo je res super, nepozabno, noro, legendarno," je svoje misli strnil Denis.