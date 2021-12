Nor podvig Italijanke, Štuhčeva odstopila, Ferkova reševala slovensko čast

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljše alpske smučarke na svetu so se po dveh smukih za zaključek vikenda v Lake Louisu pomerile še na superveleslalomu. Najhitrejša je bila Sofia Goggia, ki je tako nanizala že tretjo zmago v Kanadi v zadnjih treh dneh! Nastopili sta dve Slovenki. Maruša Ferk je za Italijanko zaostala 1,42 sekunde in zasedla 16. mesto, Ilka Štuhec pa je po napaki odstopila in ostala brez uvrstitve.