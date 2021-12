Sofia Goggia v izjemnem slogu odprla smukaško sezono, Štuhčeva 20.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Najboljše alpske smučarke na svetu so opravile s prvo smukaško preizkušnjo sezone. V Lake Louisu je bila razred zase najboljša smukačica lanske sezone Sofia Goggia, ki je najbližjo zasledovalko Breezy Johnson premagala za skoraj sekundo in pol. Tretja je bila Mirjam Puchner. Do točk ena Slovenka, Ilka Štuhec je bila 20., Maruša Ferk pa je končala na 36. mestu. V soboto ob 20.30 sledi še en smuk.