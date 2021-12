Goggii smukaški dvojček, Štuhčeva in Ferkova do točk

Italijanka Sofia Goggia se v Lake Louisu veselili dvojčka smukaških zmag. Potem ko je v petek konkurenco odpravilaza skoraj sekundo in pol, je v soboto najbližjo zasledovalko Breezy Johnson ugnala za skoraj 90 stotink sekunde. Tretja je bila Corinne Suter. Do točk tokrat obe Slovenki. Ilka Štuhec je bila 16., Maruša Ferk 25.

Zmagovalka smukaškega seštevka v minuli zimi, Goggia, je deseto smukaško zmago v karieri osvojila z nekoliko manjšo prednostjo kot v petek, ko je slavila z naskokom kar 1,47 sekunde pred drugouvrščeno Johnsonovo. Američanka, ki ji smuči pripravljala nekdanji serviser Štuhčeve Aleš Sopotnik, je tokrat zaostala manj kot sekundo, a še vedno z zaostankom 84 stotink sekunde. Zaostanek Suterjeve na tretjem mestu je znašal 98 stotink sekunde. Goggia je obe zmagi dosegla s startno številko 5.

Ilka Štuhec je zasedla 16. mesto. Foto: Guliverimage

Pred petimi leti je tak dosežek uspel Štuhčevi

Pred petimi leti je oba smuka v Lake Louisu osvojila Slovenka Ilka Štuhec, ki tokrat ni bila del tekmovalk, ki so se udarile za stopničke. V petek je bila 20. "Z vožnjo in rezultatom ne morem biti zadovoljna, to ni to, kar sem si želela," je sporočila po petkovem smuku. Tokrat se je podala v boj kot druga na startu, odločena, da popravi vtis. A tudi v drugo ob prihodu v cilj ni prevzela vodstva. Nemka Kira Weidle, ki je startala kot prva, je bila hitrejša za 75 stotink. Končni zaostanek Štuhčeve je znašal 2,19 stotink, za delitev 16. mesta z Norvežanko Ragnhild Mowinckel.

"To še vedno ni vožnja, ki sem jo sposobna prikazati na treningih. To je po eni strani super, po drugi pa mi ne pomaga kaj dosti, če tega ne znam pokazati tudi na tekmi. Sama proga je bila danes v veliko boljšem stanju kot včeraj. Bila je sicer slabša vidljivost in na nekaterih mestih je bila proga precej bolj nemirna, a sneg je bil v veliko boljšem stanju. Kar se pa tiče uvrstitve na treningu, je to zgolj trening. Te vožnje so vseeno hitrejše od tiste, ne gre za neke neizkoriščene rezerve," je po 16. mestu povedala Štuhčeva.

Ferkova do prvih točk

Druga Slovenka Maruša Ferk, ki je v petek vpisala 36. čas, je drugi ženski smuk sezone začela s startno številko 39. Tokrat se je že na drugi tekmi sezone vpisala med dobitnice točke. Tekmo je končala na 25. mestu, za zmagovalko je zaostala 2,74 sekunde.

Maruša Ferk je vknjižila prve točke sezone. Foto: Guliverimage

Ferkova že drugo leto po vrsti ni več del slovenske reprezentance. Gorenjka je del ekipe mednarodne smučarske akademije ISRA, tako kot lani sredstva za nastopanje v sezoni zbira z donacijami prek spletne platforme Make A Champ.

V Lake Louisu bo v nedeljo še ženski superveleslalom.