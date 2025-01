Švedinja krepko vodi, obeta se slovenski napad na stopničke

Izjemno prvo vožnjo je prikazala Švedinja Sara Hector, ki se je na progo podala s startno številko 4 in v cilju krepko prehitela vse tekmovalke. Pred drugouvrščeno Laro Coulturi iz Albanije ima sekundo in 13 stotink prednosti, še šest stotink več pa zaostaja Norvežanka Thea Louise Stjernesund.

Izmed Slovenk se je najprej na progo podala Ana Bucik Jogan in z zaostankom nekaj manj kot dveh sekund in pol zasedla 12. mesto. Takoj za njo je nastopila še Neja Dvornik in z odličnim nastopom zasedla 7. mesto, do stopničk pa jo po prvi loči 69 stotink sekunde. Andreja Slokar je z visoko startno številko 68 zasedla 37. mesto, do finala pa ji je zmanjkalo 26 stotink sekunde. S številko 70 je šla na progo še Nika Tomšič in tekmo sklenila na 59. mestu.

Da je proga odlično pripravljena je potrdilo tudi dejstvo, da so se v finale uvrstile tudi tekmovalke s startnimi številkami nad 50, negativno pa sta denimo presenetili Valerie Grenier in Marta Bassino. Tako Kanadčanka na 38., kot Italijanka na 42. mestu, sta ostali brez finala.

Kranjska Gora, veleslalom (Ž), 1. vožnja: 1. Sara Hector (Šve) 58,05

2. Lara Colturi (Alb) +1,13

3. Thea Louise Stjernesund (Nor) +1,19

4. Alice Robinson (Nzl) +1,47

5. Lara Gut-Behrami (Švi) +1,72

6. Nina O'Brien (ZDA) +1,77

7. Neja Dvornik (Slo) +1,8

Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +1,88

9. AJ Hurt (ZDA) +1,91

10. Wendy Holdener (Švi) +1,93

...

16. Ana Bucik Jogan (Slo) +2,48

...

37. Andreja Slokar (Slo) +3,72

59. Nika Tomšič (Slo) +6,15



- odstop: Federica Brignone (Ita), Paula Moltzan (ZDA), ...

Obe nista imeli najboljšega občutka, a rezultata sta pokazala drugače

"Na progi sem mislila, da sem počasna in sem res vesela, da je rezultat tak," je v prvi izjavi po prvi vožnji povedala Dvornik in se ozrla proti finalu: "Zdaj se bom lepo umirila. V finalu si želim svojo najboljšo vožnjo in bomo vsi zadovoljni." Tudi Bucik Jogan na progi ni imela najboljšega občutka. "Imela sem kar nekaj težav, sploh s samega štarta. Sem pa potem lepo stopnjevala. Me čaka še nekaj dela za drugo vožnjo. Nekaj stvari bi si želela še izboljšati."

Ana Bucik bo napadala uvrstitev v deseterico. Foto: Guliverimage

"Podlaga je dobra, se da dobro napadati," je delo smučarskih delavcev pohvalila Dvornik. Pomagalo je tudi vreme, jutra so bila v zadnjih dneh mrzla, tokrat celo 10 pod ničlo. "Proga je zelo dobro pripravljena, zdržala bo do zadnje številke. Je pa precej zahtevna podlaga, meni je povzročala več težav, kot bi si želela," pa je povedala Bucik Jogan.