Kranjec ni pričakoval in ga je dobil, Tepeš upal, a ni dobil Janusovega vpoklica

Najboljša slovenska skakalca na posamični tekmi v Planici sta bila po diskvalifikaciji Anžeta Semeniča priznana letalca Robert Kranjec in Jurij Tepeš, ki sta imela težko sezono. A ne bosta oba dobila priložnosti na ekipni tekmi. Goran Janus se je odločil za Kranjca, razmišljal pa je še o Jerneju Damjanu. Domen Prevc si je kot predskakalec priboril mesto v moštvu, ki bo napadalo stopničke.

Domen Prevc je odlično nastopil kot predskakalec in si izboril mesto v ekipi. Foto: Žiga Zupan/Sportida

"Med tridesetimi smo imeli sedem skakalcev, kar je lep ekipni rezultat. Petra (Peter Prevc, op. a.) je potegnilo dol. Jutri je nov dan. Pred nami je ekipna tekma in borili se bomo za stopničke. Te so realne," pravi Janus. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Robert Kranjec in Jurij Tepeš sta bila najboljša slovenska skakalca na petkovi posamični preizkušnji. Po tej se je sezona za Tepeša končala, Kranjec pa bo skakal še na moštveni preizkušnji. Foto: Žiga Zupan/Sportida

Med sezono se je bolj malo govorilo o Robertu Kranjcu in Juriju Tepešu, ki sta vsak zaradi svojih razlogov zaman iskala priključek k svetovnemu pokalu.

Na Letalnici bratov Gorišek sta dobila priložnost kot člana nacionalnega paketa. Kot izkušena letalca sta jo znala s pridom izkoristiti in pokazala, da se na velikankah odlično znajdeta. Na koncu sta bila na desetem in dvanajstem mestu celo najboljša slovenska skakalca, potem ko so Anžeta Semeniča zaradi premajhne prepustnosti dresa diskvalificirali. Zadnji bi se sicer razveselil devetega mesta.

Razočaran po diskvalifikaciji Semeniča

"Ko sem slišal, da je diskvalificiran, sem bil razočaran. Tekma je bila težka. Med 30 smo imeli sedem skakalcev, kar je lep ekipni rezultat. Petra (Peter Prevc, op. a.) je potegnilo dol. Jutri je nov dan. Pred nami je ekipna tekma in borili se bomo za stopničke. Te so realne," je po koncu petkovega dne povedal glavni trener Goran Janus.

Ko smo slovenski novinarji pred tem vprašali Kranjca, ali pričakuje, da bo dobil mesto na ekipni tekmi, je odločno odgovoril, da ne. Medtem je Tepeš upal, da se njegova sezona ni končala po petkovi posamični tekmi.

Janus kolebal, na koncu se je odločil za Kranjca

Čeprav sta bila najboljša slovenska skakalca v petek, se je Janus odločil, da bodo na tekmi skakalci Domen Prevc, Robert Kranjec, Anže Semenič in Peter Prevc. Tepeš je tako že končal sezono. "Odločitev je bila težka. Razmišljal sem še o Jerneju (Jernej Damjan, op. a.), ker je konstanten, ne glede na to, da je danes zamočil. A je ekipa takšna," je obrazložil Janus.

Prvi mož stroke je včeraj poudaril, da bo priložnost dal tudi Domnu in Tilnu Bartolu, da si izborita mesto za sobotno tekmo, potem ko sta imela v kvalifikacijah veliko smole z razmerami. Nastopila sta kot predskakalca in Domen ga je pri zadnjem poletu prepričal, v katerem je poletel kar 231,5 metra.

Ob normalnem poteku dogodkov se bodo slovenski skakalci na moštveni tekmi spogledovali z drugim mestom, medtem ko naj bi bilo prvo praktično že rezervirano za Norvežane. Če bi slovenskim orlom uspel podvig, bi tako po dveh letih na domačem terenu spet stopili na oder za zmagovalce.