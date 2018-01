Kranjcu in Tepešu se je za polete prižgala rdeča luč

Sezona se za našega najizkušenejšega skakalca Roberta Kranjca, ki se vrača po poškodbi kolena, in Jurija Tepeša ni začela po njunih željah. Zdaj ne bosta nastopila niti na poletih na Kulmu. Ni še jasno, ali bosta sploh odpotovala na svetovno prvenstvo v poletih v Oberstdorf.

Glavni trener slovenske skakalne reprezentance Goran Janus je po novoletni turneji sporočil, da bo na naslednjo postojanko svetovnega pokala zagotovo odpeljal šest skakalcev, ki so nastopali v Bischofshofnu. Doma bo ostal le 17-letni Timi Zajc, ki bo moral na nastop na letalnicah še nekoliko počakati.

Bo pa zato prihodnji konec tedna na Kulmu letela naslednja šesterica: Tilen Bartol, Jernej Damjan, Žiga Jelar, Domen in Peter Prevc ter Anže Semenič.

Slovenija bo imela v Avstriji morda celo možnost nastopa s sedmimi skakalci, a bodo morali slovenski orli, ki nastopajo v celinskem pokalu v Titisee Neustadtu, danes odskakati odlično in si priboriti dodatno kvoto. Še najbližje ji je Nejc Dežman, ki je na novoletni turneji dobil priložnost v Innsbrucku in skočil do točk. V soboto je v Titisee Neustadtu osvojil drugo mesto, pred nedeljsko preizkušnjo pa za tretjim mestom, ki še prinaša kvoto, zaostaja 26 točk. Če bo skakal tako kot v soboto, se mu kvota ne bi smela izmuzniti iz rok.

Kranjec in Tepeš z rdečo lučjo za polete na Kulmu

Brez Kulma, kjer je v preteklosti, sicer na stari napravi, že dvakrat zmagal, bo ostal tudi Robert Kranjec. Foto: Vid Ponikvar V tem nemškem skakalnem središču je tudi trojica A-reprezentantov. Anže Lanišek je bil v soboto šesti, Robert Kranjec 16., Jurij Tepeš 27. Pred sezono smo pričakovali, da bosta druga dva med gonilnimi silami naše reprezentance na letalnicah, a ker nihče od njiju ne bo dosegel kvote, ju na slovitem Kulmu ne bomo videli leteti.

"Na Kulmu bo ob šesterici iz Bischofshofna skakal še tisti skakalec, ki si bo priskakal kvoto. Kranjca in Tepeša ne bo," je dejal Janus.

Ker je takoj po Kulmu na sporedu svetovno prvenstvo v poletih, se poraja vprašanje, ali to pomeni, da izkušena letalca ne bosta videla niti Oberstdorfa. "Prihodnji ponedeljek bo na novinarski konferenci jasno, kdo bo potoval na prvenstvo," je odgovoril Janus in dal vedeti, da bi rad najprej videl, kako se bo na Kulmu odrezala šesterica. Po videnem bo razkril imena šestih skakalcev, ki bodo odpotovali v Oberstdorf.