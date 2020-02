Konec sezone za Sofio Goggio in Viktorio Rebensburg

Rebensburgova, pred desetimi leti veleslalomska olimpijska prvakinja v Whistlerju, je na petem ženskem superveleslalomu sezone v domačem Garmischu s kolenom udarila v smučarska vratca in nekaj minut ležala ob progi. Nato se je pobrala in prismučala v cilj. Sprva je kazalo, da ni utrpela hujših posledic.

Kot poroča nemška tiskovna agencija dpa, pa je pregled z magnetno resonanco v bolnišnici v Garmischu razkril zlom glave golenice. Operacija ne po potrebna, bo pa mirovanje dolgo vsaj šest tednov. Takšen razplet pa se je zgodil le 24 ur po tem, ko je v Garmischu prvič na smukih stala na najvišji stopnički zmagovalnega odra.

Zato je razočaranje razumljivo zelo veliko. "Občutek, da se je zame sezona že končala, je grenak, vendar sem imela srečo, saj so vse vezi cele. Prepričan sam, da bom po rehabilitaciji lahko hitro znova smučala," je dejala po Marii Höfl-Riesch najuspešnejša nemška smučarka.

"To je del smučanja. Če hočeš zmagati na dirkah, se moraš voziti na robu. To tveganje se je v soboto razpletlo v mojo korist," je še dejala Nemka.

Goggia si je zlomila desno roko

Tridesetletnica je v tej zimi pred smukom v Garmischu bila najhitrejša tudi na superveleslalomu v Lake Louisu. Aktualna svetovna veleslalomska podprvakinja, lastnica 19 zmag v svetovnem pokalu, je bila ena izmed favoritinj za visoka mesta tudi na veleslalomu za svetovni pokal za zlato lisico, ki bo prihodnji konec tedna namesto v Mariboru v Kranjski Gori.

To ni bil edini nedeljski šok v Garmischu. Sezono je po padcu končala tudi smukaška olimpijska prvakinja iz Pyeongchanga Sofia Goggia. Italijanko je vrglo s proge na istem mestu kot Rebensburgovo, priletela je v zaščitno mrežo, iz katere so jo morali rešiti, ter si, kot je sporočila italijanska smučarska zveza, zlomila levo roko.

Sofia Goggia si je po padcu v mrežo zlomila roko. Foto: Getty Images

Sedemindvajsetletnica je brez pomoči prismučala v cilj. A si je z desno roko podpirala levo. Kot je potrdil pregled v bolnišnici v Garmischu, je Italijanka utrpela zlom roke, potem ko je z njo udarila v vratca.

Goggio, ki je v skupnem seštevku osma, bodo operirali že na kliniki v Garmischu, čaka pa jo vsaj šest tednov mirovanja. Tekmovalka iz Bergama je v tej zimi dobila superveleslalom v St. Moritzu, na edini izpeljani tekmi v Roza Hutorju, superveleslalomu, pa je bila druga.

Edina slovenska predstavnica v hitrih disciplinah Ilka Štuhec, ki je na sobotnem smuku s šestim mestom dosegla najboljši rezultat sezone, je superveleslalom končala na 20. mestu. Razmere na progi Kandahar so bile težke. "Proga je bila na meji sprejemljivega," je povedal izkušeni serviser v ekipi Štuhčeve Aleš Sopotnik.

"Trenerji in spremljevalci sploh nismo mogli biti na progi. Ledene ploskve, agresiven sneg, ponekod dober oprijem, spet drugje zelo slab, zato je bilo toliko zdrsov. Če dodam še, da je bila vidljivost optimalna samo v senci, lahko zaključim, da so bile razmere za smučanje res težke. V zadnjih petih letih, v tem smislu, ni bilo prav veliko težjih tekem. Tudi zato odstopi in poškodbe. Veseli smo, da se je za našo Ilko v tem smislu dobro izšlo. To so tiste tekme, ki jih je potrebno 'preživeti', vzamejo pa ogromno energije," je dejal Sopotnik.