Konec Klinetove sezone: od največjega aduta do največjega razočaranja

Odkrito nezadovoljstvo nad rezultati Boštjana Klineta, ki se od svetovnega pokala poslavlja še pred velikim finalom, mora biti hkrati tudi priznanje njegove objektivne kakovosti in zahtevanih višjih ciljev, pot do katerih pa bo vodila prek poglobljene analize in tekmovalčevega "resetiranja".

Pred dobrim letom je Boštjan Kline Kvitfjell zapuščal s širokim nasmehom, upravičeno ponosen na prvo zmago v svetovnem pokalu, s katero je okrepil svoj status med smukaško elito, vzbudil zavist celo pri norveškem taboru in okrepil vrednost svojih delnic pred olimpijsko sezono. Kako hitro se lahko v športu, ki je pogosto tudi simbolna preslikava življenja, vse obrne, je Mariborčan spoznal ob vnovičnem slovesu od norveške postaje karavane svetovnega pokala. Po 50. mestu v smuku in 40. v superveleslalomu ga je pot resda vodila v Aare, kjer bo na sporedu veliki finale svetovnega pokala, a bo tam zgolj treniral in testiral opremo. Finala si namreč po dveh zelo uspešnih sezonah tokrat ni zagotovil v nobeni disciplini, saj je v celotni sezoni zbral zanj skromnih 83 točk.

Razočaranje sezone

Čeprav je bil na olimpijskem supervelslalomu v Jeongseonu deseti, v svetovnem pokalu pa se je štirikrat uvrstil med dvajseterico, kar so rezultati, s katerimi bi bil marsikdo zadovoljen, pa na podlagi zgoraj navedenega in navsezadnje tudi izhodišča velja ugotoviti, da je prav Kline največje slovensko smučarsko razočaranje iztekajoče se sezone. Po pripravah, ki se niso bistveno razlikovale od predhodnih in v katerih ni bilo čutiti indicev slabe pripravljenosti, je namreč veljal za smučarja, ki se lahko bori za najvišja mesta, na tekmi pa je bil večinoma krepko oddaljen od teh. Za nameček tudi z ugodnimi štartnimi številkami, s katerimi je prav gotovo preprečil, da bi bil padec še večji in bolj boleč.

Sezona v krču

Ko smo v preteklih letih Boštjana spraševali o razlogih za velikansko razliko v učinkovitosti na uradnih treningih in tekmah, nam pravega pojasnila ni zmogel dati. Če bi ga, bi nemara tudi lažje razumel in razložil letošnji padec rezultatske krivulje. V olimpijski zimi je namreč po medlih treningih manjkal prav zanj značilni tekmovalni preskok. Namesto njega je tudi takrat, ko je šlo povsem zares, postregel z manj tveganimi in manj drznimi vožnjami. Kot bi smučal v krču in v tem stanju skrbel za sicer čisto in pravilno smučanje, v katerem pa ni bilo ne iskanja skrajnih meja in ne igrivosti ter zanj značilnega smukanja med mehkobo in grobostjo.

Ko prednost postane past?

Pogovori s Klinetom, ki velja za enega najbolj poglobljenih in miselno navdahnjenih slovenskih smučarjev, so vselej dajali vtis relativne mirnosti in skorajda nalezljive potrpežljivosti. Tako kot v časih postopnega napredovanja in trkanja na vrata elite. A če je bila ta drža takrat njegov velik zaveznik, saj je z njo krotil neučakanost, se tokrat ustvarja občutek pasti. Kot bi, zavedajoč se znanja, ki ga premore, v coni udobja vseskozi čakal, da bo predramil svoj smukaški instinkt in znova priklical zanj značilno smučanje, obenem pa bi zadovoljstvo iskal tudi v manjših, neke vrste etapnih ciljih. Vsaj takšna je bila javna podoba, ki jo je gradil in vselej začinil s stavkom: "Vse se zgodi z razlogom."

Pomembni tedni

Za najboljšega slovenskega smukača zadnjih let se je pravzaprav nova sezona začela že danes. Resda z novimi treningi, a kaj kmalu bo napočil tudi čas za konkretno analizo. Del razlogov, na katere je pogosto opozarjal tudi trener Peter Pen, se prav gotovo skriva tudi v opremi. A prav gotovo bo treba po obveznem pomladnem "reseteriranju" na novo definirati tudi Klinetovo celostno smučarsko sliko: od kondicijskih priprav prek prehrane in dela na snegu ter vse do ali pa kar predvsem načina tekmovanja ter športne miselnosti. Dejstvo je namreč, da je Boštjan Kline preveč nadarjen in športu predan smučar, da bi po slabi sezoni kdorkoli dvignil roke in se posledično odrekel unovčevanju nespornega in že predhodno dokazanega potenciala.