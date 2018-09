Klinčeva, Kranjec in Tepeš najboljši na treningu v Čajkovskem

Ruski Čajkovski je prva septembrska postaja tekem poletne velike nagrade v smučarskih skokih. V Rusijo je skupaj pripotovalo le 66 tekmovalk in tekmovalcev, ki jih jutri čaka tudi edina tekma mešanih parov v tem poletju. Slovenski skakalci in skakalke so bili na treningu razpoloženi.

V ruskem Čajkovskem, ki znova gosti tekme poletne velike nagrade, tokrat prvič tudi tekmo mešanih parov, ki bo na sporedu jutri, se je dan začel z uradno odločitvijo na sestanku ekip, da kvalifikacij zaradi premajhnega števila prijavljenih tekmovalk in tekmovalcev za nedeljski posamični tekmi ne bo.

Tako so dopoldne prva tri serije uradnega treninga opravila dekleta, nato so sledili še fantje. V konkurenci 32 deklet je prvi dve seriji s 131 in 131,5 metra dobila Nemka Juliane Seyfahrt, v tretji je bila s 128.5 metri najboljša naša Ema Klinec. Druga naša najboljša, ki si je tako priborila tudi nastop na jutrišnji tekmi mešanih parov, je bila Jerneja Brecl s 7., 5. in 4. oceno serije - najdlje je skočila v drugi seriji, 118.5 metrov. Urša Bogataj je imela 5., 9. in 10. rezultat serije, Špela Rogelj pa 12., 6. in 7. rezultat posamezne serije. Od najboljših sta v Rusiji tako Sara Takanaši kot Maren Lundby.

V konkurenci fantov zaradi vsega 34 prijavljenih tekmovalcev kvalifikacij za nedeljsko tekmo prav tako niso mogli izpeljati. A kljub temu lepih in dolgih skokov na skakalnici, kjer s 145,5 metra iz leta 2016 rekord drži Robert Kranjec, ni manjkalo. Prav leteči Kranjčan je bil najboljši v drugi seriji treninga, ko je s 142 metri tudi postavil daljavo dneva. V tretji seriji je bil s 135 metri najboljši Jurij Tepeš. V prvi seriji je bil naš najboljši Jaka Hvala - skočil je 126 metrov in imel 10. oceno. Najdlje je s 138 metri skočil vodilni v seštevku poletne velike nagrade, Rus Jevgenij Klimov. Naš četrti predstavnik, Ernest Prišlič, je bil najboljši v tretji seriji, v kateri je imel 22. oceno.