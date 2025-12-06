Klaebo do 101. zmage, v deseterici kar devet Norvežanov

Johannes Hoesflot Klaebo je bil na čelu osmih Norvežanov na tekmi svetovnega pokala na 20-kilometrskem skiatlonu v domačem Trondheimu. V petek je dosegel svojo 100. zmago v pokalu, zdaj torej že 101.

Johannes Hoesflot Klaebo je bil 0,7 sekunde pred Haraldom Oestbergom Amundsenom, tretji je bil še en Norvežan Emil Iversen, ki je bil še dve desetinki počasnejši. Med deseterico je bilo kar devet Norvežanov, na devetem mestu je bil Avstrijec Mika Vermeulen.

Na 58. mestu je končal najboljši slovenski reprezentant Valerij Gontar (+2,45,7), Miha Ličef je bil 62. (3:41,5), 68. pa Miha Šimenc (3:24,1) med 86 uvrščenimi.