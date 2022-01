Čas je za sloviti smuk v Kitzbühlu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

S smukom se danes začenja tridnevni program v Kitzbühlu. Na startu slovitega smuka bodo tudi Miha Hrobat, Boštjan Kline in Martin Čater. Smuk se bo začel ob 11.30.

Smukači so na slovitem Streifu opravili z dvema uradnima treningoma, z enim povsem z vrha najtežje proge v svetovnem pokalu, četrtkov pa je bil zaradi slabših vremenskih pogojev malo skrajšan. Zelo dobro se je na vsej progi izkazal Miha Hrobat, ki je dosegel 14. čas. Blestel je predvsem v zgornjem delu proge in je znova pokazal, da je na posameznih odsekih lahko povsem konkurenčen najboljšim. Najboljši Slovenec preteklega konca tedna Martin Čater je imel 39. čas, Boštjan Kline pa 32. Na četrtkovem treningu sta nastopila zgolj Čater in Hrobat, saj je imel Kline hude želodčne težave. Čater je imel 31. čas drugega treninga, Hrobat pa 47.

Današnji smuk bo ob 11.30 odprl Avstrijec Max Franz. Čater bo štartal kot osmi, Kline kot 30., Hrobat pa se bo na progo podal s številko 46.

V soboto bo na sporedu slalom (10.30), kjer bosta nove točke lovila Žan Kranjec in Tijan Marovt, v nedeljo pa bo še drugi smuk na Streifu.