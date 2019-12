Katja Višnar po tekmi v Planici: Res je, bilo je zadnjič #video

Katja Višnar, slovenska tekačica na smučeh, je letos že večkrat poudarila, da je to njena zadnja sezona v svetovnem pokalu. To pa tudi pomeni, da je Katja na tekmi svetovnega pokala zadnjič nastopila pred domačimi gledalci. To je potrdila tudi po ekipni tekmi.

Katja Višnar si je pred domačimi gledalci zagotovo želela še boljših rezultatov. Na koncu se je morala zadovoljiti z 9. mestom v posamičnem šprintu in 8. mestom v nedeljskem ekipnem šprintu. Je bilo za Katjo, glede na to, da je bila to njena zadnja domača tekma, kaj bolj čustveno?

"Niti ne. Res je, bilo je zadnjič, ampak mislim, da bom še kdaj nastopila v kakšnem slovenskem pokalu (smeh, op. p.). Zdi se mi, da imam tako rada ta šport, da se mu tudi po končani karieri ne bom odpovedala. Kljub temu, da ne bom več trenirala dvakrat na dan, bom še vseeno šla na kakšno tekmo. Zagotovo pa svetovnega pokala v Planici ne bom več dočakala," je uvodoma povedala 34-letna tekmovalka.

Vedeli sta, da sta v kvalifikacijah naredili hudo napako

Pravzaprav v nedeljo že v kvalifikacijah ekipne tekme ni šlo vse po načrtih. Po končanih kvalifikacijah so ju sodniki zaradi napačne predaje diskvalificirali. Pozneje se je slovenska ekipa pritožila na odločitev, uspelo ji je. Katja in Anamarija sta na koncu vendarle nastopili v finalu.

"Vedeli sva, da sva naredili napako. To se lahko zgodi tako hitro … S tem se nisva obremenjevali. Bili sva sproščeni in rekli sva si, da kar bo, pa bo. Vedeli sva, da je bila napaka tako huda, da bi bili lahko diskvalificirani. Tudi po končani tekmi sva šli pogledat, kaj je šlo na narobe. Vseeno sva veseli, da nisva bili diskvalificirani in da sva na domači tekmi lahko nastopili v finalu."

Bila je že zelo utrujena

Zadnja dva dneva sta bila za Višnarjevo kar naporna, k temu so veliko pripomogle tudi vremenske razmere. Katji se je po končani ekipni tekmi že močno kazala utrujenost. Hitro so jo oskrbeli s sladkimi napitki in čokolado, kmalu se je počutila bolje. Kako pa je videla ekstremne vremenske razmere v Planici?

Še vedno verjame vase in si želi še petih stopničk

Na začetku sezone je v skupnem seštevku svetovnega pokala v šprintu napovedovala celo napad med prve tri uvrstitve, a se zaveda, da ji to ne more uspeti. "Zmeraj si rečem, da je cilj priti med najboljših šest, kjer sem dvakrat že bila. Priti med tri pomeni, da se moraš večkrat uvrstiti na stopničke. Sama bom vesela, če se mi bo še enkrat uspelo uvrstiti na stopničke. To je tudi letošnji cilj. Vse se mora sestaviti. Moramo vedeti, da smo majhna ekipa in da je pri meni malo slabša regeneracija. Še vedno verjamem vase in da mi bo uspelo. Za to bom tudi vse naredila," je razlagala izkušena tekmovalka z Bleda, ki je v svoji karieri štirikrat stala na stopničkah za svetovni pokal.

Počitka ne bo "Pravzaprav že razmišljam, kaj naj naredim, da bom na tej višini dobro tekla."

Prav veliko počitka Višnarjeva ne bo imela, saj bo že prihodnji konec tedna nastopila na tekmi svetovnega pokala (v sklopu Tour de Ski) v Lenzerheidu. "Pravzaprav že razmišljam, kaj naj naredim, da bom na tej višini dobro tekla. V Davosu ni šlo tako dobro, vendar sem takrat ves teden trenirala na višini in morda se je zaradi tega poznala utrujenost. Prva tekma (distanca) ne bo toliko pomembna, v šprintu pa je zagotovo cilj finale," je še povedala Višnarjeva.