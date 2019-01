Kakšna bo slovenska ponudba na pohorski Zlati lisici?

"Prihajam," je na daljavo sporočila Ilka Štuhec, prva zvezdnica slovenske smučarske reprezentance, in tako potrdila nastop na veleslalomskem delu 55. Zlate lisice, ki bo tik pred začetkom svetovnega prvenstva v Aareju. Novico je z odobravanjem in zadovoljstvom sprejel tudi glavni trener ženske reprezentance Denis Šteharnik, ki je "lisičke" zbral prav v Mariboru, kjer pa zaradi zasneževanja in urejanja proge pogoji za treninge niso prav kakovostni. "Podlaga ne omogoča tekmovalnega smučanja. Dobro pa je, da punce začutijo teren," poudarja šef reprezentance, v kateri večjih ugank pred domačima tekmami ni več.

Tina Robnik na pragu vrnitve v svetovni pokal Foto: Sportida

Devet domačih "lisičk"?

Poleg edine prave domačinke Štuhčeve, ki jo ta teden čakata še hitrostni preizkušnji v Garmisch-Partenkirchnu, se bodo petkovega veleslaloma zanesljivo udeležile še Ana Bucik, Neja Dvornik in kot najmočnejše orožje domače vrste Meta Hrovat. Šteharnik želi na štart vnovič postaviti tudi rekonvalescentko Tino Robnik, a le, če bodo zadnji treningi dovolj kakovostni, tekmovalkini občutki pa ustrezni. Šesto štartno mesto bi lahko zapolnila 17-letna debitantka v svetovnem pokali Rebeka Oblak. V slalomu se nastop na pohorski strmini nad Radvanjem obeta Hrovatovi, Bucikovi, Dvornikovi ter Maruši Ferk, Klari Livk in Andreji Slokar.

Tina Robnik pod drobnogledom

In kako blizu tekmovalni vrnitvi je deset mesecev in pol po poškodbi kolena (strgane križne vezi) ter slaba dva meseca po poskusnih prvih zavojih realno Robnikova? "To je bil cilj. Puške še zdaleč nismo vrgli v koruzo. Ne bomo pa silili z glavo skozi zid. Vse bo odvisno od stanja kolena pred tekmo. Trenutno prepletamo vaje z demonstratorjem in tekmovalno smučanje. Trenira vsak dan, a smuča po sekvencah. Zdaj to stopnjujemo, tako količinsko kot obremenitveno. Njen odziv je dober. Vprašanje pa je, kakšno bo stanje na bolj ledeni podlagi," odgovarja trener Šteharnik, ki se je moral sprijazniti tudi s predčasnim koncem sezone Ane Drev.