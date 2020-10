Prva vožnja se bo začela ob 10. uri, finale s trideseterico najboljših pa ob 13.15.

Sölden, veleslalom, štartna lista:

1. Ž. Kranjec (Slo)

2. M. Faivre (Fra)

3. A. A. Kilde (Nor)

4. L. K. Nestvold-Haugen (Nor)

5. F. Zubčić (Hrv)

6. H. Kristoffersen (Nor)

7. A. Pinturault (Fra)

8. T. Ford (ZDA)

9. T. Ligety (ZDA)

10. L. De Aliprandini (Ita)

11. L. Meillard (Švi)

12. G. Caviezel (Švi)

13. L. Braathen (Nor)

14. V. Muffat- Jeandet (Fra)

15. M. Odermatt (Švi)

...

45. Š. Hadalin (Slo)