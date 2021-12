Kaj bo premierna silvestrska tekma prinesla našim skakalkam?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V petek se na Ljubnem začenja premierna tekma svetovnega pokala na silvestrovo. Tekmovalo bo kar 11 slovenskih predstavnic, ki so se uspešno prebile skozi kvalifikacije. Kar dve Slovenki sta bili na kvalifikacijah uvrščeni med prve tri. Tekma se začne ob 16.30.

Najboljša v kvalifikacijah je bila vodilna v svetovnem pokalu Avstrijka Marita Kramer. Za njo sta kvalifikacije končali Ema Klinec in Urša Bogataj. Špela Rogelj, ki po tekmah na Ljubnem napoveduje slovo, je bila šesta, Nika Križnar je bila osma.

Nika Prevc je bila 11., Jerneja Brecl 18., Katra Komar 39., Jerneja Repinc Zupančič 41., Maja Vtič 42., Lara Logar 45. in Nika Vetrih 49.

V enem od treh slovenskih dvobojev se bosta pomerili Ema Klinec in Nika Vetrih, pred tem pa tudi Špela Rogelj in Lara Logar ter Katra Komar in Nika Prevc.

Uršo Bogataj za preboj v polfinale čaka dvoboj z Japonko Haruko Iwaso, Niko Križnar s Čehinjo Klaro Ulrichovo, Jernejo Brecl s Kitajko Qingyue Peng, Jernejo Repinc Zupančič z Avstrijko Liso Eder in Majo Vtič z avstrijsko veteranko Danielo Iraschko Stolz.