Jelar drugi v Bischofshofnu

Slovenski smučarski skakalec Žiga Jelar se je izkazal na tekmi celinskega pokala v Bischofshofnu. Zasedel je drugo mesto, na katerega je napredoval s šestega mesta po prvi seriji. Razred zase je bil Avstrijec Clemens Aigner, ki je bil s skokoma 137 in 138 metrov najboljši v obeh serijah in je Jelarja (131,5 in 136,5 m) premagal za 16,3 točke.