Janneja Ahonena ni povabil v reprezentanco

S seznamov članov A- in B-ekip, ki ga je na spletni strani objavil novi trener Hakola, ni 40-letnega veterana, enega najuspešnejših tekmovalcev smučarskih skokov vseh časov, ki je na tekmah za svetovni pokal tekmoval že vse od leta 1992.

Ahonen je s petimi zmagami (1998/99, 2002/03, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008) najuspešnejši tekmovalec skakalne novoletne turneje. Ahonen, skupni zmagovalec svetovnega pokala v letih 2004 in 2005, se je sicer dvakrat že poslovil od skokov in nato požrl besedo ter se znova pridružil karavani. Prvič po sezoni 2007/08, drugič marca 2011.

Hakola je podpisal dveletno pogodbo

38-letni Hakola, ki je podpisal dveletno pogodbo z možnostjo podaljšanja še za dve leti, je že sestavil ekipi A in B. V prvi so Antti Aalto, Andreas Alamommo, Jarkko Maatta in Eetu Nousiainen, v drugi pa so za zdaj mlajši tekmovalci Kalle Heikkinen, Henri Kavilo, Niko Kytoesaho in Niko Loeytaeinen

Ob Ahonenu v ekipah ni niti mlajšega Villeja Larinta. V skakalnih krogih ugibajo, da bosta oba končala profesionalni karieri skakalca.

"Pred nami je menjava generacij. Ponudil sem možnost mladim skakalcem, ki so motivirani in željni učenja ter si želijo osebnega napredka," je odločitev pojasnil Hakola.

Ahonen bo glede na medijska poročila še naprej ostal posredno povezan s skoki. Trenutno je povsem osredotočen na posel, povezan s šivanjem in oblikovanjem skakalnih kombinezonov.