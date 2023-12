Jakov Fak užalostil Nemce na biatlonskem spektaklu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Polona Klemenčič in Jakov Fak sta si priborila stopničke.

Polona Klemenčič in Jakov Fak sta si priborila stopničke. Foto: Guliverimage

Jakov Fak in Polona Klemenčič sta na tradicionalnem biatlonskem spektaklu, ki so ga že dvajsetič priredili na nogometnem stadionu v Gelsenkirchnu v Nemčiji, zasedla tretje mesto. Fak je v zaključnem sprintu pred 45 tisoč gledalci prehitel nemškega tekmeca Romana Reesa. Ta se je moral s partnerico Janino Hettich-Walz zadovoljiti s četrtim mestom.

Zmagovalca ekshibicije na stadionu nemškega nogometnega prvoligaša Schalke sta bila Francoza Julia Simon in Fabien Claude, drugo mesto pa je zasedel norveški par Ingrid Landmark Tandrevold - Sturla Holm Lägreid.

Fak je v zaključnem sprintu ugnal nemškega favorita Romana Reesa. Foto: Guliverimage

Zanimivo prednovoletno tekmo so Nemci preredili že dvajsetič, ogledalo si jo je 45 tisoč gledalcev, na 1,3 kilometra dolgi snežni stezi pa sta se tokrat izkazala tudi slovenska reprezentanta Polona Klemenčič in Jakov Fak.

Spektakel si je ogledalo 45 tisoč gledalcev. Foto: Guliverimage

Fak in Klemenčičeva sta sicer sezono svetovnega pokala 2023/24 odprla na podobni tekmi mešanih parov v Östersundu na Švedskem in osvojila izvrstno četrto mesto.

Svetovni pokal v biatlonu se bo nadaljeval v Nemčiji. V četrtek, 4. januarja 2024, bo v Oberhofu moški sprint, dan kasneje še ženski. 6. januarja bosta tam obe zasledovalni tekmi, 7. januarja pa še štafetni preizkušnji. Potem se karavana seli v Ruhpolding na Bavarsko, kjer bodo od 10. do 14. januarja tekme štafet, moški in ženski sprint ter moško in žensko zasledovanje.

Preberite še: